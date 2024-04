La Festa della Nascita a Perugia, Tuteri: “Per far crescere un bambino non basta una famiglia ma serve un intero villaggio”

“La Festa della Nascita è il raggiungimento di bei traguardi come quello di aver creato una rete mettendo insieme i servizi sanitari, ospedalieri, territoriali, le biblioteche e tutto il mondo dell’associazionismo che ruota attorno ai bambini e alle famiglie” racconta il vicesindaco di Perugia Gianluca Tuteri che oggi, nella sala della Vaccara di Palazzo dei Priori, ha illustrato con orgoglio l’essenza della festa, un momento che rappresenta un passo avanti nell’offrire un supporto coeso e armonizzato a chi si affaccia alla genitorialità.

L’evento è previsto per sabato 13 aprile dalle 10 del mattino fino alle 18 e si svolgerà fra la sala San Francesco del Palazzo Vescovile in piazza IV Novembre, nella sala del Dottorato del chiostro della cattedrale di San Lorenzo e nella sala delle Colonne in corso Vannucci 47.

Si terranno rappresentazioni delle numerose attività realizzate nell’ambito del progetto Percorso Nascita e al termine della giornata si celebrerà una messa per accogliere le nuove famiglie.

La Festa della Nascita si configura come un momento di incontro e scoperta, dove bambini e famiglie possono prendere contatto con l’ampia gamma di servizi sanitari, educativi e culturali offerti dalla città. Insomma servizi di vario genere già operativi, ma non sufficientemente conosciuti. Ora, grazie a un percorso ben strutturato, si è riusciti a colmare questa lacuna, permettendo a ogni famiglia di essere pienamente informata e coinvolta.

Un altro momento saliente sarà l'inaugurazione, domenica 7 aprile, dell’installazione permanente La Luce della Vita. Un’iniziativa, frutto della collaborazione tra il Comune e i servizi sanitari ospedalieri, che consiste in un lampione che si illuminerà per trenta minuti ogni qualvolta una bambina o un bambino verrà al mondo nel reparto di ostetricia dell’ospedale cittadino. Perchè, come ha ricordato Tuteri: “Per far crescere un bambino non basta una famiglia ma serve un intero villaggio”.

Alla conferenza stampa ha preso parte, oltre al vicesindaco, anche Roberta Migliarini, dirigente dell'area servizi alla persona del Comune di Perugia. Entrambi hanno espresso il proprio impegno nel garantire che la Festa della Nascita sia un'occasione lieta, ma anche di riflessione sull'importanza di una rete di supporto solida e accessibile a tutti i cittadini. Alle parole dei due si sono poi aggiunte quelle di Giuseppe De Filippis, direttore generale azienda ospedaliera di Perugia, di Barbara Blasi, Usl Umbria 1 e di Anita Ciani, referente Csb progetto BenvenutiGenitori.