Borgo Bello, in arrivo la Mezzanotte Bianca del quartiere perugino: il programma

Lunedì 22 luglio Borgo Bello vivrà una nuova edizione della Mezzanotte Bianca, un evento che si svolgerà dalle 18.30 fino a mezzanotte. Il quartiere di Perugia si animerà con una serata dedicata all’arte e alla cultura.

Questa seconda Mezzanotte Bianca dell’estate 2024 si propone di celebrare la danza, in collaborazione con Dance Gallery, e come anteprima dell’Umbria Danza Festival, in programma dal 23 al 28 luglio proprio nel Borgo.

L’iniziativa, sostenuta principalmente grazie ai fondi ottenuti dal bando “Eventi Culturali Sostenibili per la Promozione del Territorio” della Fondazione Perugia, vedrà l’associazione Borgobello e Dance Gallery collaborare con altre realtà per offrire un ricco programma.

L’evento inizierà alle 18.30 con attività di animazione per bambini sul tema della sostenibilità, curate da Tieffeu, Città del Sole Perugia e dVgames. A seguire, si terrà una “visita teatrale itinerante” dal titolo “SANT'ANNA una storia dimenticata”, realizzata da Roberto Biselli del Teatro di Sacco con la consulenza di Fiorenza Mosci.

Sarà proiettato un documentario sulla danza di Gilles Dubroca e alcuni filmati finalisti alla Cinematica Videodance Competition 2023, presso la biblioteca del MANU, Museo Archeologico dell’Umbria, che rimarrà aperta fino alle 22.30.

Dalle 21 in poi corso Cavour e Borgo XX Giugno si trasformeranno in palcoscenici di performance di danza a cura di Dance Gallery e spettacoli di musica e danza proposti da varie realtà cittadine. Durante la serata, i negozi saranno aperti e ci sarà una vasta offerta di cibo e bevande.