Perugia Etrusca Sotterranea: il 30 gennaio incontro a Perugia con uno tra i più grandi esperti della civiltà etrusca

Un viaggio che ebbe inizio nel 1976. E portò alla scoperta di uno straordinario mondo sotterraneo. E' quello che verrà raccontato il 30 Gennaio prossimo a Perugia, presso il Museo Etrusco Rasna, dove si ripercorrerà il viaggio che ha permesso la scoperta dell'antico insediamento etrusco rinvenuto sotto la Cattedrale di San Lorenzo di Perugia. La fondamentale scoperta testimonia le origini etrusche della città, donando ai cittadini e agli studiosi un nuovo e inestimabile patrimonio storico e culturale. Iniziarono proprio nel 1976 gli scavi archeologici sotto la Cattedrale di San Lorenzo in Perugia che hanno permesso di riportare alla luce tremila anni di storia, direttamente dalle antichissime origini della città in epoca etrusca.

Questa straordinaria scoperta si deve all'intuizione e all'imponente lavoro dell'Ing. Luciano Vagni, che ha diretto e seguito i lavori degli scavi archeologici sotto la cattedrale di Perugia fino al suo completamento e inaugurazione, nel 2011, quando fu donato alla città il percorso sotterraneo a testimonianza delle sue antichissime origini etrusche.

La scoperta della “Perugia sotterranea” - autentico vanto e orgoglio della città, una scoperta di inestimabile valore storico e culturale per l'intero Paese - è inoltre culminato con la pubblicazione del libro “Sotto la Cattedrale”, nel quale l'Ing. Luciano Vagni, autore dell'opera, conduce il lettore nell'affascinante viaggio di questa straordinaria scoperta. Un racconto che svela i segreti della Perugia etrusca sotterranea, ricco di dettagli storici e artistici, supportati da ricerche urbanistiche e storiche, frutto della cinquantennale esperienza professionale dell'Ing. Luciano Vagni, oggi fra i più grandi esperti di storia e cultura etrusca.

«È con grande piacere che ripercorrerò, il 30 gennaio, la scoperta della Perugia sotterranea e che ha riconsegnato alla città almeno sei secoli di storia fino a quel momento sconosciuta» – commenta l’Ing. Luciano Vagni - «Sarà inoltre occasione per proseguire il confronto sul valore storico e culturale di quanto è stato riportato alla luce dopo tremila anni. Un dibattito iniziato con l’analisi dei reperti rinvenuti durante gli scavi, eseguita dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria, che ha riconosciuto il loro valore, attestando l’origine della città almeno all’epoca villanoviana, cioè al periodo arcaico etrusco. Invito la cittadinanza, gli appassionati e studiosi a cogliere questa imperdibile occasione e partecipare all’incontro così da rievocare insieme la riscoperta delle nostre origini.»

Il 30 gennaio 2022, alle ore 17:00 - presso la sala convegni del Museo Etrusco Rasna di Perugia, ospitato nel complesso della Fondazione “Istituto di Formazione Culturale Sant'Anna” - l'Ing. Luciano Vagni ripercorrerà il suo incredibile viaggio alla scoperta delle origini etrusche della città. Un'occasione unica per la città di Perugia, per gli studiosi e appassionati della civiltà etrusca, per ritrovare e comprendere le proprie origini e che affondano le radici in un passato antichissimo e prestigioso.

L'incontro, organizzato in collaborazione con l'Associazione Culturale Catha, sarà inoltre occasione per conoscere il risultato dei nuovi studi dell'Ing. Luciano Vagni sul popolo etrusco, che hanno consentito di scoprire un'inedita interpretazione delle origini degli etruschi, oltre alla loro organizzazione sociale e urbanistica. Una nuova e sorprendente scoperta - frutto di trenta anni di studi e ricerche - che permetterà a studiosi e appassionati di comprendere l'anima essenziale degli etruschi e di gettare una nuova luce sulla vita e le origini di questo affascinante e straordinario popolo, per la comprensione della loro natura più vera e intima dopo oltre tremila anni.

Obbligatorio il possesso del "Super Green Pass" e l'uso della mascherina.

Il Museo Etrusco Rasna

Il Museo Multimediale della Civiltà Etrusca Rasna svolge, attraverso molteplici attività, opera di informazione e di formazione secondo l’antico schema divulgativo dell’Etrusca Disciplina, descritta da Cicerone e da altri storici antichi come “la scienza con la quale venivano educati in Etruria i rampolli delle famiglie più altolocate della Roma Repubblicana”. È un omaggio al popolo che ha donato alla nostra società infinite ricchezze distribuite in tutti i più importanti musei del mondo, una testimonianza del loro elevato grado di coscienza e civiltà, oltre all’evoluta visione del mondo.



L'Associazione Culturale Catha è una libera organizzazione non-profit che promuove lo studio della civiltà etrusca, supporta la divulgazione per lo sviluppo della sua conoscenza che è alle origini della cultura occidentale, mettendo in giusta evidenza gli elementi di contatto, le analogie, le corrispondenze esistenti fra gli etruschi e le popolazioni da essi discendenti. L’associazione è stata fondata nel dicembre 2013 da un gruppo di appassionati della civiltà etrusca e che condividono gli studi del presidente Ing. Luciano Vagni, frutto dei lavori di consolidamento delle fondazioni della Cattedrale di S. Lorenzo in Perugia, dalle quali sono emerse le parti dell’acropoli che hanno consentito la conoscenza dell’urbanistica e organizzazione sociale della città etrusca.