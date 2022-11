Perugia etrusca e romana – Archeologia di un territorio: a Perugia Soroptimist presenta l'ultimo libro della socia archeologa Luana Cenciaioli

Indirizzo non disponibile

“Perugia etrusca e romana – Archeologia di un territorio”: è questo il titolo dell'ultimo libro scritto dall'archeologa Luana Cenciaioli, che sarà presentato a Perugia venerdì 11 novembre alle ore 17, presso la Sala dei Notari di Palazzo dei Priori. A proporre l'evento è il Soroptimist International Club Perugia, di cui la studiosa è socia, insieme all’Assessorato alla Cultura del Comune di Perugia ed alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria. In quest'ultima istituzione l'archeologa per lunghi anni è stata impegnata, così come è stata Direttrice del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria ed attualmente direttrice scientifica della manifestazione “Velimna. Gli Etruschi del fiume”.

Alla presenza dell’Assessore Leonardo Varasano, del Soprintendente Giuseppe Lacava e della Presidente del Soroptimist Club di Perugia Gabriella Agnusdei, sarà l’etruscologo Francesco Roncalli di Montorio, già direttore dei Musei Vaticani e docente di Etruscologia e Civiltà italiche presso l'Università degli Studi di Perugia e l'Università Federico II di Napoli a presentare il libro, dialogando con l’autrice. Edito da “Il Formichiere” e pensato come una sintesi dei tanti testi scientifici scritti da Luana Cenciaioli durante la sua lunga carriera in cui ha pubblicato circa duecento tra articoli e monografie, il libro si presenta come una guida nella storia delle origini di Perugia e del suo territorio, attraverso le testimonianze offerte dai ritrovamenti archeologici avvenuti nel corso di molti decenni.

Percorrendo le varie sezioni in cui è articolato il libro, si ottiene l’immagine di una Perugia importante, ben organizzata, ricca di monumenti, una tra le dodici città principali dell’Etruria, conosciuta anche in età romana e ricostruita dall’imperatore Augusto dopo la distruzione avvenuta nel Bellum perusinum del 41-40 a.C. Una Perugia antica che, resa illeggibile dalla città medievale e moderna, da diversi anni ha iniziato a mostrare nuovamente il suo aspetto più bello.

“La presentazione del libro di Luana Cenciaioli – spiega Gabriella Agnusdei, Presidente del Soroptimist International Club Perugia – oltre ad essere un doveroso omaggio nei confronti di una socia di così alto valore, conclude un percorso finalizzato alla conoscenza del mondo etrusco ideato dal nostro club nell’ambito delle attività sociali volte alla promozione culturale ed alla valorizzazione del territorio e realizzato proprio grazie alla competenza ed alla disponibilità di Luana Cenciaioli. Siamo partite nel periodo aprile-maggio 2021, in pieno lockdown, con tre conferenze sul tema delle “Donne etrusche” svolte in modalità online e che hanno fatto registrare una grande partecipazione di pubblico. Abbiamo proseguito nello scorso mese di settembre con un tour culturale “Sulle tracce degli etruschi” che ci ha permesso di conoscere da vicino i segni e le testimonianze della grande civiltà etrusca. Oggi – conclude Agnusdei - presentiamo questo libro la cui lettura, grazie all’alta professionalità ed alla straordinaria capacità comunicativa di Luana, risulta decisamente agevole e coinvolgente. Un libro che nel rivelare le tante testimonianze etrusche e romane presenti nel territorio di Perugia, riesce a collegarle tra di loro offrendo una visione d’insieme che aiuta a comprendere la nascita e lo sviluppo della nostra città”.