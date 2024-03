“Assange. Colpirne uno per educarne cento”, Alessandro Di Battista a Perugia per l'anteprima di Encuentro

Il festival di letteratura ispanoamericana è alle porte, dal 30 maggio al 2 giugno Perugia diventerà il cuore pulsante della cultura letteraria con un evento che promette di essere un crocevia di idee e passioni.

Ma prima, il 20 marzo, l’attenzione si sposta sull’anteprima di Encuentro all’Auditorium San Francesco. Alessandro Di Battista salirà sul palco con il suo spettacolo “Assange. Colpirne uno per educarne cento” dedicato al caso di Julian Assange.

Uno spettacolo che si addentra nella vita e nelle sfide di Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks, incarcerato per aver fatto il suo lavoro, dare notizie.

Un evento che scuote la coscienza collettiva e accende il dibattito sulla libertà di informazione, un pilastro della società occidentale che sembra vacillare sotto il peso dell'indifferenza mediatica.

La produzione dello spettacolo è un lavoro sinergico tra Loft Produzioni, la regia di Samuele Orini e la penna di Luca Sommi e Niccolò Monti, che hanno affiancato Di Battista nella creazione di un’opera che promette di lasciare il segno.

L’edizione 2024 di Encuentro, festival di letteratura ispanoamericana che negli ultimi dieci anni ha portato in Umbria tutti i più grandi scrittori di lingua spagnola, si svolgerà tra Castiglione del Lago e Perugia dal 30 maggio al 2 giugno. Come al solito non si parlerà solo di libri, ma anche di storia, politica, diritti, sport, e non mancheranno musica e performance. Encuentro ha intanto già avviato i suoi progetti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Perugia, al lavoro sulle graphic novel A sud dell’Alameda della cilena Lola Larra e La casa e Rughe dello spagnolo Paco Roca.