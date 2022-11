La Ducati E-Bike experience sbarca in Umbria: due giorni di test gratuiti nel Bike Park Pgv

La Ducati e-bike experience sbarca a Perugia: due giorni di test gratuiti per gli appassionati dell’enduro e della natura tra le colline di Bettona, Deruta e Torgiano. Sabato 3 e domenica 4 dicembre, dalle 9 alle 15.30, nel centro storico della città della ceramica verranno messe a disposizione, dal Concessionario ufficiale De Poi (C.D.P.), oltre 10 bici per scoprire la nuova gamma Ducati e la bellezza del bike park Perugia Vecchia (PGV). Due le versioni e-bike Ducati che potranno essere testate: TK-01RR e MIG-S.

Un evento che vedrà come protagonisti le due ruote e la natura. Sarà possibile provare per la prima volta in Umbria i modelli e-bike della Ducati negli oltre 70km di percorsi, accessibili a tutti, del bike park PGV. Un’esperienza unica nel suo genere che permetterà a tutti gli appassionati di bici di vivere una giornata all’insegna dello sport e della natura in un luogo unico da scoprire, fatto di salite e discese tra rocce, ruscelli e viste mozzafiato.

Il bike park PGV è stato “realizzato” nel 2017 da un gruppo di ragazzi dell’hinterland perugino accomunati dalla passione per lo sport e la natura. Oltre quaranta sentieri che si diramano come un labirinto di percorsi e trail, per amanti delle due ruote, del trail running e del trekking.

COME PARTECIPARE

Per poter partecipare è obbligatoria la prenotazione telefonica al responsabile Ducati della C.D.P. Concessionaria De Poi, Giacinto Ercoli al 329.5398010.