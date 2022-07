Il fenomeno Dinsieme sbarca in Umbria, al Quasar Erik e Dominique

Sono giovani, esilaranti e popolari grazie alla loro attività di YouTuber. I DinsiemE, due ragazzi di Palermo diventati famosi grazie ai loro video divertenti e a canzoni tormentone come "Estate Perfetta" e "Non prende il Cell", saranno al Quasar village, sabato 23 luglio alle 17.30.

Nel centro commerciale di Ellera di Corciano è infatti in programma un "meet & greet" per tutti coloro che vogliono divertirsi e conoscere di persona i due performer. Erick Parisi e Dominick Alaimo, questi i loro nomi, sono una coppia su YouTube ma anche nella vita reale. Con i loro video freschi e le loro challenge divertenti sono riusciti a guadagnarsi tantissimi follower in poco tempo creando la grande famiglia dei ‘Dinsiemini’, cioè i fan della coppia.