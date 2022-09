Danza, a Perugia i cantieri coreografici di Dance Gallery per la formazione di giovani danzatori e danzatrici

Torna per la seconda edizione il progetto Crea – Choreography, Research, Empowerment, Audiences – cantiere coreografico e formazione per giovani danzatori e danzatrici, promosso da Dance Gallery, previsto a Perugia fra ottobre 2022 e marzo 2023. Un programma di studio e approfondimento nato dalla forte esigenza di contribuire alla crescita personale, artistica e professionale dei giovani artisti di età compresa tra i 18 e 30 anni, favorendone la partecipazione attiva alla costruzione del proprio futuro professionale attraverso un percorso di formazione che dia centralità alla trasmissione delle conoscenze attraverso la metodologia del “learning by doing”.

L'obiettivo è quello di realizzare dei cantieri rivolti alla creazione, alla ricerca, al consolidamento del proprio potenziale, con uno sguardo attento all’incontro con gli spettatori. Si tratta di un percorso di accompagnamento allo sviluppo di un’alta sensibilità corporea, di un pensiero creativo e a possibili traiettorie su cui fondare la propria personalità artistica grazie all’affiancamento di forti personalità autoriali. La settimana di studio terminerà con la presentazione in teatro di brevi pièce ideate durante la settimana.

Il cantiere coreografico di Crea avrà una durata di sei mesi, da ottobre 2022 a marzo 2023, con un calendario variabile tra i sette e gli otto giorni di studio, per un totale di 252 ore di formazione e 50 ore di project work. Gli autori/ formatori sono Carolyn Carlson, assistente Sara Orselli; Erion Kruja, Hofesh Shechter Company, The National Theatre of Ballet and Opera of Albania; Marigia Maggipinto, membro della Compagnia del Tanztheater Pina Bausch; Melania Olcina, Sharon Fridman Company; German Jauregui, Compagnia Ultima Vez by Wim Vandekeybus e Nico Monaco, Compagnia olandese Emio Greco, PC e Akram Khan.

Le candidate e i candidati dovranno inviare, entro e non oltre venerdì 30 settembre 2022, la propria candidatura all’indirizzo mail: dancegallery.it@gmail.com