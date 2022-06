Perugia ‘dantesca’, dopo La Sapienza di Roma, ospite alla Ca’ Foscari dove si elogia la mostra 'Dante a Porta Sole' e il suo catalogo

Perugia ‘dantesca’, dopo La Sapienza di Roma, ospite alla Ca’ Foscari dove si elogia il suo ‘Dante a Porta Sole’.

Una iniziativa che, con costi limitati e altissima professionalità, si è vista riconoscere meriti in qualificati contesti nazionali.

La città è stata rappresentata dalla dirigente Roberta Migliarini, per il Comune di Perugia, da Francesca Grauso e Paolo Renzi per il sistema bibliotecario, da Carlo Pulsoni per l’Università degli Studi.

“Un invito particolarmente gradito, quello dell’Università veneziana”, commenta Roberta Migliarini.

Che aggiunge: “Abbiamo accolto il gradito invito dell'Università Ca' Foscari di Venezia, per intervenire al Convegno internazionale "Dante, com'era nel 1472 (e come si lesse da allora)”.

Precisando: “Il nostro catalogo ‘Dante a Porta Sole’, prodotto dall'amministrazione comunale di Perugia, è stato presentato e apprezzato in un contesto di studiosi ed esperti di massimo livello”.

Conclude: “Parlare del nostro ambizioso progetto e dei tesori della Biblioteca Augusta è stato davvero bellissimo. Ha costituito motivo d’orgoglio presentare in tale qualificato contesto la nostra città e le iniziative dantesche poste in essere”.

Chiosando: “Ringrazio ancora una volta i curatori della mostra e del catalogo, Margherita Alfi, Francesca Grauso, Paolo Renzi e tutto il personale del nostro sistema Bibliotecario”.