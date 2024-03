Perugia, dal 28 marzo al 1 aprile la prima edizione “Le Strade della Ceramica: Uova D’Artista”

Al già ricco parco eventi dell'Umbria si aggiunge anche la prima edizione de “Le Strade della Ceramica: Uova D’Artista” la manifestazione organizzata dal Consorzio “Perugia in centro” dedicata alla promozione delle tradizioni legate alla ceramica e, in particolare, attraverso la realizzazione di esposizioni, mostre, performance dal vivo, laboratori e conferenze sul tema. L’evento è stato promosso in sinergia con la Regione Umbria, l’Associazione “La Strada della Ceramica in Umbria” e i sei comuni umbri di antica tradizione ceramica che fanno parte di questa importante realtà, unica in Italia.

L’iniziativa in programma, è stato sottolineato dalla Presidente della Regione Donatella Tesei "si pone l’obiettivo di essere un collegamento tra l’arte e il tessuto artigianale della Regione Umbria, favorendo così processi di crescita economica e sociale nei territori. Vuole essere un’occasione sviluppo delle città, incentivando nuove forme di relazione e di turismo, valorizzando la storia, la cultura, ma soprattutto le eccellenze locali di cui è ricco il nostro territorio".

In questo evento la tradizione della ceramica umbra sarà protagonista come uno dei maggiori patrimoni culturali di tutta la regione a Perugia e, nel cuore dell’Acropoli, si tornerà a sperimentare un evento culturale e artistico diffuso di assoluto pregio, con grandi ambizioni. L’obiettivo che si pone la città è di diventare la “vetrina naturale” per progettare e sostenere itinerari e attività turistiche e culturali aventi ad oggetto la ceramica, la sua storia e la sua produzione nel tempo.

Il programma, ricco e variegato, vedrà non solo Corso Vannucci, ma anche i borghi della città e del centro storico protagonisti di questo importante evento. Una splendida sinergia è quella creata con i commercianti, viene ribadito da Mariotti e Granieri rappresentanti del consorzio dei commercianti del centro storico, che mirano attraverso esposizioni, mostre e "laboratori ad offrire una città ancora più bella di come si presenta abitualmente". Un’ulteriore testimonianza dell’interesse suscitato dalla manifestazione, è quello che “Le Strade della Ceramica: Uova D’Artista”, grazie alla sinergia con l’associazione Articity di Perugia, è stato inserito nella programmazione delle giornate Europee dei Mestieri d’Arte (GEMA 2024), che si terranno dal 2 al 7 aprile.

Il Sindaco di Deruta e presidente dell’associazione Michele Toniaccini “La Strada della Ceramica in Umbria” ha evidenziato come questa sia una "grandissima opportunità, un momento straordinario di promozione del nostro territorio, in quanto la ceramica artistica rappresenta un’eccellenza identitaria della regione Umbria, un’occasione importante per dimostrare unità tra i territori, cercando di far diventare la ceramica un veicolo per promuovere l’intera regione".

L’Assessore allo sviluppo economico e turismo del Comune di Perugia Gabriele Giottoli ha ricordato come "Perugia è rientrata nel circuito della Strada della ceramica umbra, e visitare la regione, i suoi borghi e le sue città, vuol dire anche immergersi nella ceramica e scoprire una tradizione secolare che ancora oggi, grazie agli artigiani del luogo, resiste nel tempo e mantiene intatta la tecnica tramandata di generazione in generazione".