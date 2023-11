Corso Garibaldi District, ultimo appuntamento della stagione

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 11/11/2023 al 11/11/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

In arrivo sabato 11 novembre l'ultimo evento di fine stagione del calendario di manifestazioni di Corso Garibaldi District, volte alla promozione del Borgo di Porta Sant'Angelo a Perugia, avviate nel mese di maggio e che si completeranno a novembre.

“Street Market - Artisanat de Rue”, questo il titolo, è il mercatino artigianale con numerosi espositori che si svilupperà dalle ore 17, per la prima volta lungo Corso Garibaldi per arrivare fino a Piazza Lupattelli, dove veniva realizzato in precedenza.

L’evento sarà accompagnato anche da momenti culturali, esibizioni musicali, selezioni in vinile in vetrina (dal ristorante Mandela, con Bianca Wallace, SunnyGroove e Tilo Gonzales), incontri sulle problematiche del quartiere e le soluzioni, e l’immancabile street food con le cucine etniche che caratterizzano il quartiere grazie ai locali della via.

Alle ore 20.45 l’esibizione di Jabel Kanuteh, dal Gambia, uno dei più famosi griot e suonatori di kora che ha partecipato a numerosi festival jazz italiani ed internazionali. Inoltre, l'esibizione dalle ore 21.45 di Danza Africana Perugia, associazione di promozione delle tradizioni culturali del continente africano.

Alle ore 17.30 presso Il Giardino (via dei Pellari) si terrà anche un incontro-dibattito per il progetto partecipato “Borgo Sa", curato dal professor Mariano Sartore (Dipartimento Scienze Politiche UNIPG) per parlare delle problematiche del quartiere e presentare i risultati del questionario che ha girato nel borgo nell'ultimo periodo, alla presenza degli assessori comunali di riferimento.

Una nuova giornata quindi dedicata alla riscoperta e alla promozione del quartiere, organizzata come sempre dall’associazione Assogaribaldi con il contributo delle attività economiche di Corso Garibaldi, Comune di Perugia e in collaborazione con Ass. Vivi Il borgo e Mercato dell'Arco Etrusco.