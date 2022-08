Al Doum & The Faryds a Perugia per un nuovo concerto della rassegna Sacred Noise

Torna anche quest'anno Sacred Noise, la rassegna musicale iniziata nel 2015 e caratterizzata dalla capacità di unire concerti di musica contemporanea a luoghi di importanza storico-artistica della città di Perugia.

Dopo i primi due concerti del 2022 (il 9 marzo nella Chiesa di Sant'Agostino di Corso Garibadi con il duo Hackedepicciotto e il 9 giugno in piazza Lupattelli con i Golden dawn Arkestra) ora il terzo appuntamento per gli amanti della musica di qualità è in programma venerdì 2 settembre ai Giardini del Tempio di Sant'Angelo, accanto alla Chiesa di San Michele Arcangelo (via del Tempio, in cima a Corso Garibaldi).

Alle ore 21, per la rassegna “Sacred Noise” suonerà Al Doum & The Faryds, ensemble nata a Milano nel 2010 che unisce influenze etniche con la musica psichedelica. Le loro sonorità sono una combinazione tra afro-jazz e rock psichedelico e il progetto racchiude sonorità esotiche, rese anche grazie all'utilizzo di strumenti etnici, con vibrazioni psichedeliche e deviazioni kraut. Il risultato è un suono dove le energie musicali trasportano la mente ad un più profondo e positivo stato di coscienza. La formazione varia tra i 7 e 10 elementi e per l'occasione porteranno a Perugia un set semi-acustico adatto alle caratteristiche del luogo.