Perugia cocktail week, la rivoluzione del buon bere (in maniera responsabile) parte dal capoluogo di regione. Torna dopo una fortunata prima edizione, dal 12 al 18 giugno, la Perugia Cocktail Week, evento patrocinato da Comune, Confcommercio e Universita? dei Sapori, con l’obiettivo di creare la cultura del buon bere intrattenendo e divertendo, tenendo sempre al centro il tema del bere responsabile.

L’evento prevede una Mixology Competition durante la quale i cocktail bar partecipanti dovranno presentare una drinklist composta da tre cocktails: un Cosmopolitan, un signature cocktails a base di gin e che richiami il territorio, un analcolico o drink a bassa gradazione. Le ricette realizzate saranno poi valutate da giudici esperti sotto diversi punti di vista: tecnico, estetico e sensoriale.

“Perugia cocktail week – la dichiarazione di Marco Triani - nasce con l’obiettivo di diventare un appuntamento di riferimento per il nostro settore e non solo, cercando di coinvolgere sempre più realtà ed eccellenze del panorama enogastronomico perugino ed umbro in generale. Saranno tante le novità rispetto alla prima edizione".

Ad arricchire la manifestazione tanti appuntamenti dedicati all’arte della mixologia e momenti di condivisione capaci di attrarre un target molto ampio dai più giovani ai più adulti: ampia anche la partecipazione dei locali della citta? coinvolti, tutti protagonisti di questa settimana davvero particolare.

QUESTI I LOCALI COINVOLTI

• Botanica - Via dei Priori 8

• Cafe? Timbuktu - Via Nicola Danzetta 22

• Collins Bar Brufani - Piazza Italia 12

• Dempsey’s - Piazza Ignazio Danti 19

• Flair Street - Via Maesta? delle Volte 5

• Handmade Cafe? - Via Giovanni Battista Pontani 41

• Il Bistrot - Piazza Giacomo Matteotti 32

• Il Quarto - Via Guglielmo Oberdan 3

• Jolly Roger - Via Guglielmo Calderini 11

• La Biblioteca del Conte - Via Galeazzo Alessi 5

• Menchetti - Strada Trasimeno Ovest 7

• Mercato Vianova - Via Giuseppe Mazzini 15

• Priori Secret Bar - Via Vermiglioli 3

• Punto di vista - Viale Indipendenza 2

• Rame distilleria Perugia Urbana - Via Appia 3

• Snack bar - Corso Pietro Vannucci 75