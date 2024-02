Tornano i super saldi dello Sbaracco: un fine settimana all’insegna dello shopping nel centro storico di Perugia

La pioggia non fermerà il tradizionale “Sbaracco - la festa del commercio” che per questa stagione invernale è già pronto con i suoi banchi in legno per le strade del centro storico di Perugia.

La festa si svolgerà da giovedì 29 febbraio a sabato 2 marzo con gli artigiani e i commercianti del centro che animeranno con entusiasmo e passione le vie dell’acropoli e dei borghi, che per l’occasione saranno arricchite dagli stand allestiti davanti alle vetrine dei negozi.

Per tutti e tre i giorni si parte alle 10 nelle aree di corso Vannucci e le vie limitrofe, via dei Priori, via Oberdan, corso Cavour, via Marconi, Via Masi e viale Indipendenza. Decine di negozi esporranno i propri prodotti all’esterno in strada, con sconti irripetibili fino all’80%. Non solo abbigliamento, accessori e calzature, ma anche beni per la persona, monili, prodotti di erboristeria, profumi e articoli per il benessere, casalinghi, articoli regalo, ottici, articoli sportivi e molto altro.

L’iniziativa è promossa e organizzata dal Consorzio Perugia in Centro con il patrocinio del Comune di Perugia. Giunto alla 20’ edizione, Sbaracco è ormai divenuto un appuntamento irrinunciabile nell’agenda di perugini e non, che per l’occasione vanno a caccia di affari lungo le vie e tra i vicoli della città.