Perugia storica, imperdibile ritorno in centro delle auto e moto d'epoca: ecco il programma

La quinta edizione di Perugia Storica si annuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di auto e moto d'epoca. In programma domenica 24 marzo, l'evento offrirà una giornata di scoperta del territorio perugino, organizzata dal Camep Club Auto e Moto d’Epoca Perugino insieme ai 5 Rioni della città.

Quest’anno, le attività si concentreranno nel Rione di Porta Sole, estendendosi dalla parte cittadina fino al contado. I partecipanti si cimenteranno in una gara di regolarità, con prove da superare e timbrature da collezionare sotto ogni porta del rione. Il roadbook fornito includerà tutte le informazioni necessarie, compresa la mappa del percorso.



Il programma

Domenica 24 marzo:

9 Raduno e verifiche tecniche presso MARCHI AUTO a Sant’Andrea delle Fratte

10 Partenza in direzione CASE NUOVE, con prova crono 1 (road book del Contado)

11 Arrivo a FRATTICIOLA SELVATICA ospiti della ProLoco

12 Ripartenza in direzione Gubbio-Piccione-Pieve Pagliaccia (road book del Contado)

13 Arrivo a PIEVE PAGLIACCIA alla Locanda dei Golosi – Prova crono 2 e Pranzo

15.30 Partenza in direzione Bosco-Ponte Felcino-Via Eugubina – Perugia (road book del Contado)

16 Arrivo a Monteluce, percorso cittadino nei Rioni (road book Cittadino)

Controllo a timbro a ogni Rione.

17 Arrivo in Piazza IV Novembre con schieramento degli equipaggi in cinque file distinti per Rioni, dietro i rispettivi stendardi

18 sede dell’Associazione Perugia 1416 in Via G. Oberdan, 50 (primo piano)

Premiazione e congedo