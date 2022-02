Arriva il primo Festival della Canzone Perugina, in gara gli artisti che mettono in musica l'amore per la nostra città: ecco dove e quando

Il libro verrà presentato domenica 20 da Stefano Ragni, autore anche della prefazione al volume, e da Mirco Bonucci, che ha largamente collaborato alla ricerca dei materiali. A seguire, Fabrizio Croce, noto nel mondo musicale perugino come Fofo, aprirà la Festa della canzone perugina, una rassegna canora inedita perché vedrà avvicendarsi sulla pedana della Sala dei Notari molti noti cantanti e gruppi perugini, che eseguiranno le loro canzoni dedicate a Perugia, o in dialetto perugino.

L’occasione è data dall’uscita del volume di Renzo Zuccherini, "La canzone perugina. Storia e personaggi", pubblicato da Futura libri, che ricostruisce le vicende storiche delle musiche e dei testi che hanno celebrato nei vari secoli la nostra città; un testo molto ricco, che oltre a un ampio apparato di immagini e foto presenta anche i rimandi con codice QR a molte canzoni e brani presenti in rete (ad esempio su Youtube).

In arrivo un'iniziativa davvero speciale che mette al centro l'amore per la città di Perugia: il prossimo 20 Febbraio (ore 17, Sala dei Notari) si celebrerà, infatti, il primo Festival della canzone perugina. Promosso dalla Società del Bartoccio e dalla Famiglia Perugina, sarà un appuntamento di carattere storico interamente riservato alle canzoni dedicate nel corso dei secoli alla città di Perugia. Storico, perché l’ultimo “festival” di questo genere si è tenuto nel 1952, cioè settanta anni fa.

