A Perugia il campionato nazionale magistrati di calcio a 8: sport e riflessione su legalità e guerra

Sono oltre 350 i magistrati che arriveranno a Perugia, da 17 distretti giudiziari, per disputare l’ottavo campionato nazionale di calcio a 8. Le partite si svolgeranno all’antistadio del “Renato Curi” da domani, 21 aprile, a lunedì 25.

Il torneo, autofinanziato dai partecipanti e con il patrocinio dell’Anm e della Figc Lega Nazionale Dilettanti dell’Umbria, prende quest’anno il titolo “Legalità- Mettiti in gioco” e verrà sospeso venerdì 22 aprile, dalle 17 alle 19, per un incontro sul tema “Sì allo sport, No alla guerra”, presso la sede della locale Figc con gli studenti del “Centro Internazionale Montessori” di Perugia, della scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri” di Perugia e del Liceo ad indirizzo sportivo “Mazzatinti” di Gubbio. Nell’incontro con le scuole verranno proiettati dei filmati preparati dagli studenti sul tema della legalità e vi sarà un saluto del presidente del comitato organizzatore della marcia della Pace Perugia-Assisi. Inoltre, interverranno dei magistrati per illustrare le esperienze pluriennali di educazione alla legalità nelle scuole, coi docenti e con gli studenti.

Il ricavato della manifestazione verrà interamente devoluto all’associazione Dynamo Camp che è il primo camp di Terapia Ricreativa in Italia, che ospita gratuitamente bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche e le loro famiglie