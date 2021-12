Perugia, Birago Christmas: festa in piazza con eventi, musica e gastronomia

Associazioni, commercianti e residenti di via Birago, a Perugia, “riaprono le porte” del quartiere per due giornate di festa e socialità all'insegna del Natale. All'interno del progetto Agenda urbana e con la collaborazione di Cap 06124 (associazione di quartiere), la due giorni propone un programma gratuito pensato per grandi e piccoli e realizzato con le attività della via. Si parte sabato 18 dicembre, alle ore 19, nella Parrocchia dei Santi Savino e Biagio, con il Trasimeno Gospel Choir. Domenica 19 dicembre si comincia alle 14.30, nel parchetto dietro ai palazzi, con le passeggiate a cavallo per bambine e bambini, a cura di Experience Umbria. Nel pomeriggio, in piazza, ci saranno laboratori manuali a cura del progetto Agenda urbana, letture e animazioni per i piccoli. Alle 16 è prevista l'esibizione del coro dei bambini della scuola dell'infanzia Italo Calvino (I.C. Perugia 4), accompagnati dai loro genitori. Dalle 16.30 spazio al protagonista della festa: arriva Babbo Natale per un tour nel quartiere. Il pomeriggio si chiude con il concerto dei Coristi a Priori e con l'aperitivo con i prodotti del G.a.s. di Cap 06124.

Al programma ha collaborato anche Umbra Flor con il bellissimo abete installato in piazza.

La domenica saranno presenti anche gli stand con: baratto di abbigliamento e giocattoli per i bambini, ricette di casa e ricette dal mondo, Fili di speranza, Associazione Perugina di Volontariato odv, Banca del tempo Perugia 2, Tamat, Università dei Sapori.