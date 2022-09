Avanti Tutta Days, il sogno di Leonardo Cenci torna ad animare Barton Park e percorso verde

Venti tra operatori e associazioni animeranno il Barton Park e il percorso verde ‘Leonardo Cenci’ per gli Avanti Tutta Days. Tante le discipline in vetrina. Domenica 25 settembre esibizione di kick boxing con il pluricampione mondiale Giorgio Perreca. E ancora: pallavolo, scherma, football americano, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, ciclismo, basket, escursionismo, arti marziali, sub, rugby, danza, ginnastica ritmica e tennis.

Nella mattinata di sabato 24 settembre l’area del percorso verde che Leonardo Cenci dieci anni fa scelse per dare vita agli Avanti Tutta Days (nei pressi della bocciofila), tornerà a risplendere, dopo lo stop forzato covid, grazie a Pompieropoli, alle attività di Csen, Csi e Agilty Dog. Uno spazio sarà riservato al Festival Europeo degli Sport e dei Giochi Tradizionali. Il Barton Park, invece, accoglierà le altre associazioni che con i loro stand e operatori promuoveranno le loro discipline.

Nel ricco programma di eventi sportivi, da segnale le iniziative dell’Istituto San Francesco con l’esibizione di ginnastica artistica società di Civitavecchia, della Mtb Asd Ikuvium che organizzerà un percorso per dilettare i bambini con le mountain bike, prevista la partecipazione di Luca Panichi e l’esibizione di kick boxing (domenica 25 ore 16) che vedrà protagonisti il pluricampione mondiale Giorgio Perreca e il maestro, campione di arti marziali, Roberto Carlotti.