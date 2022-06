“Perugia Archeofilm”, al via stasera le proiezioni in gara, a votare il miglior film sarà una giuria popolare

Perugia protagonista a partire dal 21 giugno del cinema storico-archeologico-ambientale. Inizia infatti la tre giorni di “Perugia Archeofilm” il Festival di Archeologia Arte e Ambiente, che prevede una serie di proiezioni tematiche alla presenza di esperti e amanti del settore.

Si inizia stasera alle 21.15 ai Giardini del Frontone con “Gli ultimi segreti di Nazca” (Nazione: Francia – Regia: Jean Baptiste Erreca – Durata: 52′); il film trasporta il pubblico nel sud del Perù, ai piedi della catena montuosa delle Ande, dove i Nazca costruirono città e disegnarono un’immensa rete di linee geometriche e geoglifi. Un team di archeologi attraverso le ultime tecnologie sta per scoprire uno dei più grandi segreti dell’umanità. Le loro ultime campagne di scavo hanno portato alla luce nuove mummie, tessuti favolosi, ceramiche e misteriosi teschi allungati…

A seguire l’intervento di Maria Angela Turchetti, direttore del Museo archeologico nazionale dell’Umbria, che sarà intervistata da Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva (Giunti editore) parlando di Perugia etrusca. All’argomento è dedicato uno speciale sull’ultimo numero della Rivista diretta da Pruneti con relativa copertina.

A chiudere la serata sarà la pellicola “Il regno del sale. I 7000 anni di Hallstatt” (Nazione: Spagna – Regia: Domingo Rodes – Durata: 23′). Hallstatt è un piccolo paese nel cuore delle Alpi austriache sulle sponde del lago Hallstatter See. La sua esistenza è da sempre legata allo sfruttamento delle miniere di sale di queste montagne. Tuttavia, è stata la sua importanza nella preistoria europea che ha portato ad Hallstatt fama internazionale e notorietà, fino a farlo dichiarare sito Unesco nel 1997.

Una speciale giuria popolare

Sarà il pubblico presente, già da stasera e per tutta la durata del festival, ad assegnare in qualità di gioria popolare il proprio voto ai film in concorso per il “Premio Città di Perugia/Archeologia Viva - Perugia Archeofilm 2022”. I film concorrono inoltre al Premio della giuria scientifica “Università degli Studi di Perugia” e per il Premio speciale “Carlo Lorenzini” per la grafica del poster di “Perugia Archeofilm 2022” realizzato in concorso dagli studenti del Laboratorio di Architettura e Composizione attivato nel Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia in collaborazione con Fondazione “Carlo Lorenzini”.

L’evento è organizzato da Città di Perugia con “Archeologia Viva/Firenze Archeofilm” in collaborazione con Direzione regionale musei Umbria - Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria e Università degli Studi di Perugia. In collaborazione con Fondazione Carlo Lorenzini, Umbria Film Commission e Cinegatti.

In caso di cattivo tempo il festival si svolgerà presso il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria (Piazza Giordano Bruno 10).

Le proiezioni sono tutte gratuite.