Presentazione del libro “Proteggi le mie parole”, la testimonianza di 25 prigionieri politici russi

Il volume “Proteggi le mie parole”, edizioni e/o, raccoglie venticinque testi di prigionieri politici russi, espressione delle loro ultime dichiarazioni in tribunale tra il 2017 e il 2022.

Queste parole, cariche di coraggio e resistenza, sono volte a testimoniare l’aumento allarmante dei processi giudiziari in Russia durante l’era Putin, spesso caratterizzati da accuse ingiuste e pene severe.

Il libro, frutto della collaborazione con l’associazione Memorial, premiata con il Nobel per la Pace, sarà presentato a Perugia venerdì 3 maggio alle 18.00 all’interno della biblioteca San Matteo degli Armeni via Monteripido.

L’evento è organizzato dal gruppo di Perugia di Amnesty International in collaborazione con il Centro di Ricerca e intervento sociale, l’Associazione Letture ad alta voce e il sistema bibliotecario di Perugia.

L’incontro sarà anche un’occasione per ascoltare le letture di alcuni passaggi del libro, offrendo una finestra sulle esperienze di coloro che hanno alzato la voce contro l’oppressione. Questa raccolta non è solo un documento storico, ma un simbolo di solidarietà e un richiamo all’azione per la difesa dei diritti umani e della libertà di espressione.

Interverranno Giulia De Florio, co-curatrice del libro e attivista di Memorial Italia, Paolo Pignocchi, responsabile coordinamento Europa di Amnesty International Italia e Alessandro Lucibello, comitato direttivo Amnesty International Italia.