Sviluppo, sostenibilità, prestazione energetica in vista dl Pnnr, incontro all'Università di Perugia

E’dedicato a “Sviluppo, sostenibilità, prestazione energetica, circolarità e certificazione nel solco del PNRR” il seminario di domani, giovedì 16 giugno, alle14, nell’ aula magna del dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia.

Scopo dell’incontro è quello di inquadrare il contesto politico e normativo dell’integrazione europea di fronte alla crisi climatica, sanitaria ed energetica.

L’ iniziativa, in presenza, promossa dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia in collaborazione con Quaser Certificazioni, dopo la registrazione dei partecipanti, sarà aperta alle 14.15, dai saluti istituzionali: Prof. Ermanno Cardelli, Direttore del Dipartimento di Ingegneria; Ing. Alessio Lutazi, Consigliere Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia; Dott.ssa Lucia Pampanella, Associazione per la Cultura della Sostenibilità; Prof. Gianluca Rossi, Presidente Tucep; Dott. Enrico Strino, Quaser Certificazioni.

I contenuti e gli obiettivi del seminario verranno poi illustrati dal professor Paolo Carbone del Dipartimento di Ingegneria di Unipg.

Seguiranno, alle 14.30, i contributi di Paolo Micheli, presidente della sezione penale dell Corte d'appello di Perugia, “Il contesto politico e normativo dell’integrazione europea di fronte alla crisi climatica, sanitaria e energetica”, del professor Paolo Polinori del dipartimento di Economia dell'Università di Perugia “Gli assi strategici, le missioni, le componenti e lo stato di attuazione del Pnrr”, di Confindustria “Gli incentivi per le imprese e la formazione delle nuove competenze” , di Luca Bardi e Enrico Strino di Quaser Certificazioni srl “Lo stato dell’arte delle norme internazionali a presidio della sostenibilità-ESG, circolarità e prestazione energetica”, di Fabio Maccarelli di Integra Esg “I vantaggi della sostenibilità e della certificazione ambientale, energetica e della responsabilità sociale”