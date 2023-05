Perugia 1416, via all'elezione delle dame: si inizia da Porta Sole

Ritornano gli appuntamenti con le elezioni della prima dama di Perugia1416, la rievocazione storica che ricorda l'ingresso di Braccio Fortebracci a Perugia dopo la battaglia di Sant'Egidio, in programma nel centro storico perugino dall’8 all’11 giugno. La prima selezione sarà a cura del Magnifico Rione Porta Sole e si terrà sabato 6 maggio alle 19,30 presso la sede del rione, situata in via del Roscetto n. 21 a Perugia. Seguirà cena all’insegna della convivialità. Per info: 3467582322.

Questo è il primo degli eventi in preparazione del Palio strettamente rionale tra i tanti eventi che invece vedono i Rioni cooperare sotto la guida di Stefano Venarucci, riconfermato alla regia di Perugia1416: è dal 2019 che l’attore teatrale e regista assisano collabora con la manifestazione, di cui ha curato anche i tre volumi della docufiction "Braccio 3.0".