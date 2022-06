Perugia 1416: tutto pronto per il grande evento storico cittadino, ecco il programma da seguire

Indirizzo non disponibile

Animi già caldi fra gli appartenenti ai cinque rioni della città di Perugia, che a partire dal 9 e fino al 12 Giugno 2022, si sfideranno in un vero e proprio Palio per decretare il rione principe della città. Il tutto sotto lo sguardo attento e severo di Braccio Fortebracci da Montonte, storico condottiero e signore della città tra la fine del 1300 e l'inizio del secolo successivo.

Ma i preparativi per partecipare alla grande sfida di Perugia 1416 durano mesi, se non l'intero anno: e così, oltre alle tre competizioni sportive che serviranno ad attribuire il vero e proprio Palio, non mancheranno il suggestivo Corteo storico, la Fanfara medievale, le Taverne, che apriranno i battenti già dalla prima sera, e tante altre iniziative collaterali che riempiranno festosamente la città.

Vediamo allora cosa c'è da seguire nel primo giorno della manifestazione, il 9 Giugno: