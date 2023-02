Perugia 1416, torna il Ballo dei Rioni. Appuntamento alla Città della Domenica

Torna a grande richiesta il Ballo dei Rioni, in programma venerdì 17 febbraio dalle 21 al salone della Città della Domenica di Perugia. Non una festa in costume, ma una serata di musica e balli, accompagnati da Francesco Conte e dj Lino, aperta alla cittadinanza, in amicizia.

L’ingresso al ballo, dove si potranno degustare dolci carnevaleschi, è ad offerta e sarà anche l’occasione per nuove iscrizioni ai Rioni. L'iniziativa è promossa dall'associazione Perugia1416 Aps con il patrocinio del Comune di Perugia e del parco della Città della Domenica. E' gradita la prenotazione contattando il 339 7886286.