Perugia 1416, al via la sfida e lo spettacolo in versione "Medievalweb"

Due picevoli anteprime hanno fatto da overture all'edizione medievalWeb di Perugia 1416: lo Show-cooking medievale curato da Giovanni da Montemalbe, che ha visto la riproposizione delle antiche ricette perugine e il concerto di musica medievale “Amor mi fa cantar… alla città di Peroscia!” offerto dall’ensemble di musica antica I Trobadores.

Il programma prosegueil 4 Giugno con la premiazione del concorso gastronomico La golosa disfida 2020 - rimandata a causa della pandemia -, un evento organizzato in collaborazione con l’Università dei Sapori che si terrà all’aperto, tra i tavoli de Il Bistrot (ex Caffè Roma) di Piazza Matteotti 32. La giuria procederà agli assaggi e proclamerà la ricetta vincitrice; seguirà la degustazione degli elaborati presentati per il pubblico.

Poco prima, alle 10, verrà inaugurata la mostra fotografica “Altera Effigies”, III edizione, corredata di alcuni costumi della rievocazione storica. Allestita in quella che sarà la nuova sede dell’Associazione Perugia1416, a causa delle misure di sicurezza sarà aperta solo su appuntamento, ma visibile online. Le fotografie esposte saranno in seguito cedute all’asta e il ricavato donato all’Associazione “Mauro Baschirotto”, sezione Umbria onlus, per la raccolta fondi a favore della ricerca per la terapia genica contro la malattia di Lafora. Alle 15 e alle 18, si proseguirà con lo Show-cooking medievale: nel primo appuntamento ci sarà la presentazione online dell’antica ricetta perugina “Anatra tardogotica-De modus preparandi Ansere\Paparo”, nel secondo “L’antenato del risotto: far de Hordea o far de Albese”.

Le iniziative online saranno visibili sul sito dell’associazione www.perugia1416.it (dove poter consultare anche il programma dell’edizione) e sui canali social di Perugia1416 (Facebook, Instagram e YouTube).