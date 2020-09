Perugia 1416, si alza il sipario su #Medievalweb: il programma del 4 settembre

Con “Il Medioevo a tavola”, cinque ricette abbinate ai cinque Rioni, attraverso uno show-cooking di Giovanni da Montemalbe, e la mostra fotografica Altera Effigies, dedicata a Perugia 1416 dietro le quinte, l’edizione 2020 della rievocazione ha aperto in realtà già da oggi il sipario di #Medievalweb, la versione online rimodulata causa Covid-19 che andrà avanti sino a domenica 6, tra reale e virtuale.

Si prosegue quindi con il programma, che da domani entrerà nel vivo con la grande novità della quinta edizione: “Braccio 3.0”, la docufiction prodotta dall’associazione Perugia 1416, presieduta da Teresa Severini, che sarà trasmessa in anteprima su Umbria TV domani, venerdì 4, alle ore 22, sul canale 10 del digitale terrestre, subito dopo il talk show dedicato alla rievocazione (alle ore 21), condotto dal giornalista Giacomo Marinelli Andreoli. Una produzione, la cui regia è stata curata da Stefano Venarucci, coordinatore artistico della rievocazione, che ripercorre la vita del condottiero: dal bambino Braccio, alla battaglia di Sant’Egidio, al dominio e mecenatismo di Braccio, al sogno Italico, ai semi gettati per il Rinascimento a Perugia. Tra i protagonisti, nel dare il loro un contributo scientifico ci sono il noto storico Tommaso di Carpegna Falconieri, Franco Ivan Nucciarelli e Luca Petrucci, ma anche tantissimi rionali. Un vero esercito di persone, tutte ben liete di aver partecipato al filmato. “Sono molto orgoglioso di aver partecipato alla docufiction – sottolinea Tommaso di Carpegna Falconieri -. La versione online dell’edizione, organizzata proprio a causa del Covid-19, ha fatto sì che si desse vita ad iniziative che altrimenti non ci sarebbero state, come Braccio 3.0. Perugia 1416 è una festa della città. La rievocazione storica è un modo efficace, intelligente e divertente per rinforzare il senso di comunità. Braccio è una figura al limitare, sospesa tra Medioevo e Rinascimento, tra arte e guerra, tra repubblica e principato. Lo si può paragonare a Sigismondo Pandolfo Malatesta, a Federico da Montefeltro, a Lorenzo il Magnifico. Sì, Braccio è un personaggio in bianco nero, amato e odiato, proprio come Lorenzo il Magnifico”.

“Braccio 3.0” è stato girato nei luoghi più significativi che in qualche modo sono legati alla vita del condottiero, per questo l’associazione Perugia 1416 ringrazia: l’Archivio di Stato di Perugia, il Comune di Perugia per l’Auditorium san Francesco al Prato e la Cappella di San Severo, il Nobile Collegio della mercanzia e il Nobile Collegio del cambio, il sodalizio Braccio Fortebraccio, l’Abbazia di San Pietro, la Fondazione per l’istruzione agraria, il Museo degli strumenti musicali antichi al Cassero di Porta Sant’Angelo, l’Associazione a priori-torre degli Sciri, l'associazione Colle della strada. E i tanti figuranti dei Rione che hanno partecipato o dato il loro contributo volontario, così anche la Compagnia del Grifoncello, da Alexio Bachiorri (Braccio Fortebracci) a Flavio Giuliani (Braccio bambino), ai Priori: Giancarlo Barboni, Gianluca Millucci, Luca Petrucci, al notaro Roberto Bizzarri, ai Nobili Mario Gentili, Gianluca Uccelli, Giacomo Papa, Michele Dottori, Giovanni Ferretti, Riccardo Ballarani, Francesco Tulliani, Mario Benedetti, Roberto Frattini, Stefano Ugolini, Sebastiano Graziani, Riccardo Bachiorri; alle Dame: Cristina Rossini, M. Chiara Bisacci, Costanza Bianchi, Anna Borrazza, Sivia Ferri, Silvia Dazzi, Carla Tirim; ai Maestri d’armi: Giammaria Acciari (Compagnia del Grifoncello); Patrizio Salicari, agli allievi d’armi: Federico Costi, Cesare Riccardo Giuliani, Mattia Di Monte; a chi ha interpretato i “frati”: Fabrizio Baldoni, Paolo Bartoccini.

IL PROGRAMMA DI DOMANI, VENERDI’ 4, SUL WEB

Venerdì 4 settembre:

- Ore 12,00

Perugia1416 riviviamo le passate edizioni (video)

- Ore 12,30

Perugia: cinque i suoi Rioni, che sono gente, che sono luoghi, che sono storia

- Ore 16,00

Il Medioevo a tavola, show-cooking medievale con Giovanni da Montemalbe. La ricetta

odierna è abbinata al Rione Porta Santa Susanna: Turtam piscibus unum solarium, torta di

pesce a uno strato

- Ore 17,00

Fiaba medievale “L’aquila d’oro” per i più piccini spettacolo di ombre, pupazzi e attori con

Mario Mirabassi dal TFU

- Ore 18,30

Il Medioevo a tavola, show-cooking medievale con Giovanni da Montemalbe. La ricetta

odierna è abbinata al Rione Porta Eburnea: Vin chiarèto o Vin clarè, vino Chiaretto

- Ore 19,00

“Amor mi fa cantar… alla città di Peroscia! “Concerto di musica medievale offerto

dall’ensemble di musica antica I Trobadores, tenutosi alla Sala dei Notari (video)

- ore 21,00

Perugia1416 nel 2020 - talk show su UmbriaTV (sul canale 10 del digitale terrestre), condotto da Giacomo Marinelli Andreoli e con ospiti: Teresa Severini, presidente dell’Associazione Perugia 1416, Stefano Venarucci, coordinatore artistico della rievocazione, Tommaso di Carpegna Falconieri, Franco Ivan Nucciarelli, Alexio Bachiorri.

- ore 22,00

Trasmissione in anteprima di “BRACCIO 3.0”, docufiction. Dal bambino Braccio, alla

battaglia di Sant’Egidio, al dominio e mecenatismo di Braccio, al sogno Italico, ai semi

gettati per il Rinascimento a Perugia, trasmessa in anteprima su UmbriaTV (canale 10 del

digitale terrestre).