Perugia 1416, Porta Sole si prepara tra danze, musica e canti

Tra gli incontri per la danza e per il coro e l’allestimento del corteo anche il Magnifico Rione Porta Sole sta lavorando alacremente in vista dell’ottava edizione di Perugia1416, la rievocazione storica in programma nel centro storico perugino dall’8 all’11 giugno prossimi, dopo un anno intenso di preparazione che ha visto la nomina di Maria Chiara Bisacci quale nuovo console. “In questo momento siamo molto impegnati nell'allestimento del grande corteo, ma in realtà la preparazione del Palio impegna i nostri rionali tutto l'anno”, spiega Bisacci.

Quali sono le iniziative che state organizzando?

“Negli anni passati – afferma Maria Chiara Bisacci – il Magnifico Rione Porta Sole ha dato vita ad un coro con un repertorio di musica medievale, Le Cantarine di Porta Sole, diretto dalla maestra Claudia Puletti. Ormai è diventato una realtà riconosciuta nel panorama dei cori umbri ed è motivo di grande orgoglio per il Rione. Abbiamo dato vita anche ad un gruppo di tamburini e di musici che vede la partecipazione di molti giovani. Inoltre, già da alcuni anni, abbiamo fondato una compagnia di danza medievale diretta da Patrizia Feliziani. Quest'anno c'è stata una grande novità perché abbiamo deciso di aprire la nostra compagnia agli altri rioni in modo da dare vita ad un gruppo trasversale, La Compagnia di danza medievale de Peroscia, del quale Porta Sole rimarrà il coordinatore. L'iniziativa ha avuto un grande successo e la compagnia si sta preparando per esibirsi nei giorni del Palio, così come si esibiranno le Cantarine, i nostri tamburini e i nostri musici”. Il concerto organizzato dal Rione è in programma venerdì 9 giugno intorno alle ore 19 in piazza IV Novembre e a seguire danza durante la festa campestre.

Per quanto riguarda le gare come procede la preparazione dei vostri atleti?

“Il nostro capitano, Paolo Bartoccini, in questi mesi ha lavorato intensamente con l'obiettivo di coinvolgere atleti appartenenti al nostro Rione per favorire l'aggregazione e alimentare il senso di appartenenza”.

Qual è stato uno dei momenti più importanti che ha vissuto dal suo incarico di console?

“L'elezione della prima dama, Costanza Vandone, - conclude la console – ha rappresentato un momento rilevante per il nostro Rione, perché avvenuta nella fase più intensa dei preparativi per il Palio di giugno. È stata l'occasione per festeggiare insieme e per fare squadra in vista degli appuntamenti che ci attendono. Ringrazio le ragazze che si sono candidate, mettendosi in gioco animate dai valori che accomunano tutti i rionali e con il desiderio di offrire il proprio contributo al rione, alla manifestazione e quindi alla nostra città”.

Il Magnifico Rione Porta Sole ha vinto l’edizione 2018 del Palio di Perugia1416.