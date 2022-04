Perugia 1416, eletta la prima dama del Magnifico Rione di Porta Eburnea: è Francesca Galassi

Francesca Galassi è la prima dama del Magnifico Rione di Porta Eburnea che sfilerà nel corteo storico della settima edizione di Perugia1416, la rievocazione storica in programma nell’acropoli dal 9 al 12 giugno 2022. La 27enne, nata a Camposampiero (in provincia di Padova) ma trasferitasi in Umbria quando aveva appena 3 anni, è un'educatrice e insegnante di scuola materna ad Assisi. Studia per conseguire la seconda laurea in scienze della formazione primaria per diventare insegnante della primaria, come hobby fa lunghe passeggiate nella natura e ha un grande amore per gli animali.

La sua elezione è avvenuta sabato scorso presso Villa Montefreddo a Bagnaia di Perugia, sfidando altre cinque candidate, perugine doc o provenienti da comuni limitrofi, tutte profondamente legate al rione, ai suoi luoghi e ai suoi abitanti: Claudia Albano, Greta Braganti, Claudia Maggiurana, Angelica Moriconi e Angela Puccetti.

“Sono onorata di partecipare come prima dama - ha dichiarato Francesca Galassi appena eletta - e spero di onorare il Rione nella giusta maniera. L’elezione è stata un'esperienza molto bella e sono veramente contenta di entrare a far parte di questa bellissima famiglia”.

“Le dame che hanno sfilato – ha spiegato Stefano Cascianelli, console del Magnifico Rione di Porta Eburnea – sono espressione di tutto il territorio del rione, in linea con l'obiettivo che ci siamo posti come Consiglio dei Savi già da anni, è cioè di fare rete tra centro città e contado”. Cascianelli, a margine dell’iniziativa, ha voluto ringraziare i marchesi Luigi ed Elena Marini Clarelli per la splendida ospitalità, Luca D'Amato per aver colto gli istanti della giornata, i rappresentanti degli altri rioni, Riccardo Marchesi del centro culturale di Castel del Piano, Riccardo Bacchiorri, vicepresidente dell'associazione Perugia1416 che ha anche portato i saluti della presidente Teresa Severini, e tutti i partecipanti alla manifestazione.

Questa è stata la prima elezione della stagione che apre ufficialmente l’edizione 2022 di Perugia1416. Venerdì 29 aprile è in programma quella per la prima dama del Magnifico Rione di Porta Santa Susanna (alle ore 18 presso l'Accademia delle Belle Arti a San Francesco al Prato).