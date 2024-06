Perugia 1416, Eleonora Codini è la prima dama del Magnifico Rione di Porta San Pietro

La nuova prima dama del Magnifico Rione Porta San Pietro è Eleonora Codini. Ha 40 anni, è un’educatrice scolastica, sposata e mamma di due bambini di 6 e 2 anni e mezzo. Eleonora è stata eletta sabato scorso durante la riunione conviviale del Rione presso il Circolo Tempo Bono e farà il suo debutto alla nona edizione di Perugia1416, la rievocazione storica in programma nell’acropoli perugina dal 13 (anteprima) al 16 giugno 2024.

“Sono felice di essere stata eletta perché credo tanto in questa manifestazione. Sono legata molto al rione, c’è un bel legame tra di noi e ho sempre partecipato agli eventi che organizza. Credo che Perugia1416 sia un’occasione di socializzazione molto importante sia perché è legato alle tradizioni sia perché rappresenta un pezzo della storia di Perugia. Ed è un eccellente veicolo di promozione del territorio”, afferma Eleonora Codini. Il ruolo di prima dama è molto ambito all’interno dei Rioni, in quanto rappresentativo della propria comunità e affianca le figure istituzionali del Rione, Alfiere e Capitano.

Intanto, fervono i preparativi per la nona edizione della manifestazione, mentre gli appuntamenti in avvicinamento si susseguono. Nei Rioni si lavora alacremente e molte sono le novità che, come ogni anno, sono inserite nel programma della manifestazione. Concordata la partecipazione di Rievocazioni Storiche coeve al Grande Corteo, che si terrà domenica 16, non soltanto dall’Umbria ma anche dalle Marche e dall’Abruzzo, nello spirito di legami e di condivisioni socialmente molto significative. Ne è prova il patrocinio dell’ICPI (Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale) assegnato a Perugia1416 insieme a quello dei Ministeri della Cultura e del Turismo. Perugia, città associata Medieval Italy, partecipa attraverso Perugia1416 al coordinamento AURS (Associazione Umbra Rievocazioni Storiche) ed anche in questo ambito il lavoro è costante e costruttivo, come si evince dalla Guida di Repubblica “Umbria in Piazza”, che verrà presentata al Mercato librario “Pagine di Medioevo”, situato presso il Centro Espositivo Galeazzo Alessi, la mattina di domenica 16 giugno.