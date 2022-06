Perugia 1416, la città attende il Gran Corteo storico in onore di Braccio e la Corsa del drappo: il programma dell'11 Giugno

E' entrata pienamente nel vivo la manifestazione storica Perugia 1416, il Palio dei rioni cittadini, che vede nella giornata odierna la rievocazione storica dell’ingresso in città di Braccio Fortebracci con i Bracceschi, formati dalla Compagnia del Grifoncello e dalla Militia Bartholomei, dopo la vittoria nella battaglia di Sant'Egidio, avvenuta il 12 luglio 1416.

Braccio Fortebracci (interpretato sempre con viva partecipazione da Alexio Bachiorri), seguito dai suoi Bracceschi, fa il suo ingresso a Perugia (quest’anno direttamente in Piazza, non al Cassero come nelle precedenti edizioni) e a riceverlo sono i cinque Consoli dei Magnifici Rioni (Stefano Cascianelli di Porta Eburnea, Francesco Berardi di Porta San Pietro, Franco Ivan Nucciarelli di Porta Sant’Angelo, Oscar Bigarini di Porta Santa Susanna e Francesco Pinelli di Porta Sole), pronti a portare il loro saluto al nuovo signore di Perugia.

Un incontro che, come avvenuto storicamente, li rassicurerà sulle intenzioni di Braccio e al tempo stesso darà il via alle celebrazioni - preannunciate nella riformanza comunale del 17 luglio 1416 - che avverranno a partire dal giorno seguente. In anticipo su queste, il suggestivo lancio dei bandi di sfida tra i rioni che apriranno le contese per il Palio dalla splendida scala della Vaccara di palazzo dei Priori (intorno alle 22).

Ma veniamo ora al programma di sabato 11 Giugno.

Il prpogramma dell'11 Giugno 2022

Dalle ore 10.00 Apertura del Distretto Artigiano Medievale, Piazza IV Novembre

Esibizione itinerante della Fanfara Medievale lungo il Centro Storico

Conosci Perugia? percorso teatrale guidato nel Centro Storico della città (Ritrovo davanti Palazzo dei Priori) Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria, tel. 075.5725845. Iniziativa a cura di Tieffeu, Associazione Perugia1416 APS e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

Perugia Folgora – Sala del Caminetto, Rocca Paolina (orario continuato fino ore 20.00. Un percorso scenografico nella storia di Perugia. Video immersivo proiettato in loop

Torre degli Sciri – L’Associazione Priori Visita la Torre degli Sciri (sec. XIII) per ammirare Perugia nella sua bellezza a 360° Orari: 10.30-12.00/17.00-19.30 In caso di pioggia la torre non sarà visitabile. Informazioni e prenotazioni: Associazione Priori, tel. 393.5145793

ore 16.30 Spettacolo di Sbandieratori di Sangemini

ore 17.30 Il corteo della Reggenza parte dalla sede di Perugia1416 (Via G. Oberdan, 50) incontra in Piazza IV Novembre Braccio e i suoi armati provenienti da Piazza Italia lungo Corso Vannucci. Cerimonia di Consegna delle chiavi della Città al nuovo Signore di Perugia

ore 17.30 Gran Corteo Storico in onore del nuovo signore con consegna dei doni da parte dei Rioni (il corteo si forma in Via Baglioni e parte da Piazza Italia, sfila lungo Corso Vannucci e si dispone in Piazza IV Novembre). In Corteo le delegazioni di Montone, Corciano, Gualdo Tadino, Sangemini, Senigallia, Todi

ore 19.00 Corsa del Drappo, Corso Vannucci e Piazza IV Novembre

ore 19.30 Ripresa della Fanfara Medievale e fuoriuscita dalla Piazza del Corteo della Reggenza

ore 19.30 Apertura Taverne di Porta Eburnea (Giardini Carducci) e Porta San Pietro (Circolo del Tempo Bono, Via del Cortone, 9)

ore 21.30 Grande spettacolo teatrale in notturna con trampolieri e mangiafuoco, Piazza IV Novembre

Da non perdere

La mattina, dalle ore 10, c'è il Distretto di artigiano medievale, che sarà posizionato in piazza IV Novembre. Lo spettacolo più interessante sarà quello che si trova sotto le Logge di Braccio dove sarà ricreata l’officina che simula la fusione del metallo per battere il “grosso”, la moneta in argento (dal peso di circa 1,68 grammi) di maggior valore nel XV secolo nel quale, a Perugia, non veniva ancora coniata moneta d'oro.

Nel pomeriggio, tra i 500 figuranti del Corteo ci saranno anche i ragazzi dell'associazione ESN (Erasmus Student Network) Perugia, gli studenti Erasmus presenti a Perugia, e le delegazioni di rievocazioni storiche coeve di Montone, Sangemini, Gualdo Tadino, Corciano, Senigallia e Todi. Inoltre, quest'anno, per la prima volta, il Magnifico Rione di Porta Eburnea ha avviato un importante progetto di inclusione che coinvolge il Centro Pace di Assisi e l'associazione Coraggio. Alcune ragazze “fragili” sfileranno con gli abiti realizzati dalle volontarie dell'Aps Coraggio nel corteo cittadino.

Le taverne

Dalle ore 19 a seguire apertura delle tre taverne. Quella del Magnifico Rione di Porta Eburnea ha sede presso i Giardini Carducci (davanti all'Hotel Brufani). Per info e prenotazioni contattare il 3494972121 oppure il 3387719632, anche su Whatsapp. La taverna del Magnifico Rione di Porta Santa Susanna è situata presso la "Pinseria Hamburgheria Torre degli Sciri", in via dei Priori, 96. Non è necessaria la prenotazione. La taverna del Magnifico Rione Porta San Pietro apre dalle ore 19,30 ed è ubicata presso il Circolo del Tempo Bono in via del Cortone, 45 (ingresso o da Corso Cavour, all'altezza di Via del Castellaro, o dal parcheggio da Via Tancredi Ripa di Meana). Prenotazione obbligatoria al 3355375501 oppure 3351200921, anche con Whatsapp.