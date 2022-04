Perugia 1416, Braccio Fortebracci ed il suo ingresso a Perugia: se ne parla il 30 Aprile in un convegno alla Sala della Vaccara

Nell'ambito del ciclo di conferenze "Aspettando Perugia 1416", organizzate dall’Associazione Perugia 1416, sabato 30 aprile alle ore 18 presso la Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori si parlerà di "... et festa sollemnia fiant", ovvero "si compiano feste solenni" in onore di Braccio Fortebracci. La relatrice sarà l’avvocato Maria Chiara Bisacci.

L'incontro sarà un’occasione per parlare del documento conservato all’Archivio di Stato di Perugia e contenente la riformanza comunale (datata 19 luglio 1416) con la quale i Priori di Perugia ed i Camerlenghi delle Arti, dopo la battaglia di Sant’Egidio del 12 luglio 1416, disposero i solenni festeggiamenti per l’ingresso di Braccio Fortebracci a Perugia. La pergamena detta anche le disposizioni di spesa per i festeggiamenti nominando due Camerlenghi per Rione ed assegnandogli il compito di gestire le spese opportune per onorare ed accogliere il nobile condottiero nato a Perugia nel 1368.

Nel corso dell’incontro, l’avvocato Bisacci citerà anche altre fonti che attestano e raccontano di questo evento che l’Associazione Perugia 1416 ogni anno rievoca con il corteo storico, le sfide tra i Rioni e tante altre iniziative tese a valorizzazione il patrimonio storico ed artistico della città di Perugia. L’ingresso all’iniziativa è libero ma è necessario essere muniti di mascherina e green pass.