Perugia 1416, Braccio Fortebracci entra in città

Sarà la “Pax Perusina”, ovvero l’ingresso di Braccio Fortebracci in piazza IV Novembre, nel cuore del centro storico di Perugia, l’evento clou della penultima giornata di Perugia1416, la rievocazione storica in corso nel centro storico perugino fino a domenica 11 giugno. Sabato 10, alle ore 21,30, andrà in scena la suggestiva rievocazione del rientro del condottiero nella sua città dopo il lungo esilio e la vittoria nella battaglia di Sant’Egidio del 12 luglio 1416. Nella piazza, alla luce delle e al suono cadenzato dei tamburi, Braccio (interpretato da Alexio Bachiorri), seguito dai suoi armati della “Compagnia del Grifoncello” e Militia Bartholomei, entrerà in pace e viene accolto dai Consoli dei cinque Rioni ai piedi della scalinata di Palazzo dei Priori. Una visione suggestiva che restituisce la solennità del momento. In coerenza con quanto testimoniato nella riformanza del Comune conservata all’Archivio di stato - nella quale Priori e Camerlenghi programmarono festa grande per accogliere il nuovo signore della città - a seguire, avrà luogo il grande spettacolo in notturna a cura della Compagnia Piccolo Nuovo Teatro: attori su trampoli e mangiafuoco si muoveranno in piazza IV Novembre affascinando grandi e piccini.

L’evento concluderà una giornata ricca di iniziative rivolte a tutta la famiglia e per tutti i gusti che prenderà il via alle ore 9 con la partenza della passeggiata urbana e Giro ciclistico delle Porte (progetto Around Perugia) da piazza IV Novembre. Dalle ore 10 si potranno: visitare le mostre ed il mercato librario, situati all’interno della Rocca Paolina; si potranno trovare i gadget della manifestazione presso il banco informazioni di Perugia1416 (piazza della Repubblica); artisti di strada animeranno le vie del centro storico, la living history a cura della Compagnia del Grifoncello e il torneo cavalleresco “di gommapiuma” per bambini con Tieffeu attrarranno grandi e piccini (entrambi in piazza IV Novembre); e ancora per bambini le letture con l’attore Mirko Revoyera. La sessione di disegno per bambini “Disegniamo ciò che vediamo”, offrirà a piccoli artisti la possibilità si disegnare restituendo la loro visione della festa.

Alle ore 10,30 in via Bonazzi sarà inaugurata la Contrada dei Mestieri – Distretto Artigiano con banchi di antichi mestieri: dimostrazioni dal vivo, la battitura della moneta del tempo, il Grosso perugino, la lavorazione della carta, della pergamena e del pellame, fabbricazione di armi e della cotta di maglia degli armati, il sarto, liutaio ed altri. E poi ancora, alle ore 11, un’edizione speciale rispetto alle visite del sabato mattina, guidata da Franco Ivan Nucciarelli, di “Civitas Perusina - porte aperte a palazzo: storia, arte e istituzioni a palazzo dei Priori”, una visione unitaria e coerente dei luoghi della storia, dell’arte e dell’antico potere civico di Perugia. Visita ai Nobili Collegi della Mercanzia e del Cambio e alle sale comunali di Palazzo dei Priori (subito esaurito anche questo in prenotazione).

Dalle ore 15, inoltre, presso la sala dei Notari di palazzo dei Priori sarà possibile assistere alla proiezione in loop il trial della docufiction “Braccio 3.0” mentre dalle 15,30 alle 17 in piazza IV Novembre si terranno le esibizioni del Gruppo Sbandieratori di Gubbio e dei Tamburini della Nobilissima Parte de Sopra di Assisi. All’interno del mercato librario (situato al Cerp della Rocca Paolina) alle ore 16,30 si terrà la seconda delle presentazioni in programma: Marco Nicoletti (l’autore) insieme a Giulia Ciacci, storica dell’arte, parleranno del volume “Tesori perugini scomparsi”.

Alle 17,30 l’atmosfera comincia a riscaldarsi, come gli atleti dei 5 Rioni che si daranno battaglia in piazza Matteotti con la Mossa alla Torre, la seconda gara che li vedrà sfidarsi e scalare il punteggio finale per l’aggiudicazione del Palio 2023. Si tratta di una competizione originale, avvincente e incalzante, caratterizzata da una “macchina” – la torre – decorata con i simboli rionali, che, spostata fino a determinare la vittoria di una delle due squadre, vede i Rioni fronteggiarsi due a due in una gara di forza fisica volta alla eliminazione della formazione rivale tramite gioco di tattica, energia muscolare e cooperazione.

Dopo la fatica spazio all’enogastronomia con l’apertura delle taverne, in programma dalle ore 19,30 con le taverne dei Rioni saranno dislocate così: Porta San Pietro, Tempo Bono, via del Cortone 45, dall’8 all’11 giugno dalle 19,30 alle 23,00 (tel 335 1200921); Porta Eburnea, Giardini Carducci dal 7 all’11 giugno, dalle 19,30 alle 23,00 (tel 349 4972121); Porta Santa Susanna, via dei Priori 96, dal 7 al 10 giugno 11,00-15,00 e 18,00-22;30, domenica 18,00-22,30 (tel 075 5723029); Porta Sant’Angelo, via dei Pellari 16, nei giorni 8 e 11 giugno dalle 19,30 alle 23,00 (tel 328 4610029).

Alla Pizzeria Marchigiana di via dei Priori si potranno gustare le Pizze dei Rioni, mentre in via Bonazzi gli arvoltoli e le mele fritte del Twins bar. Piatti medievali nei menù dei Ristoranti del centro storico. Da Mastro Cianuri, in piazza Matteotti, anche quest’anno gelati creati ad hoc per la manifestazione con 5 gusti, ognuno che rappresenta uno dei Magnifici Rioni. La tradizionale vetrina della Pasticceria Sandri, come omaggio a Perugia1416, sta affascinando curiosi e fotografi con le cinque Porte dei cinque Magnifici Rioni di zucchero.