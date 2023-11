Perugia 1416, a piedi per scoprire i Rioni

Scaturiscono da Perugia1416 le due iniziative per far conoscere in maniera approfondita la città e il suo contado: passeggiate di gruppo per star bene e condividere conoscenza.

E’ in programma sabato 4 novembre alle 16,30 il terzo appuntamento di "Conosci i Rioni", passeggiate alla scoperta dei 5 Rioni di Perugia, progetto proposto dal Magnifico Rione di Porta Sant’Angelo, guidato dal suo console Franco Ivan Nucciarelli. La camminata, con partenza dalla Torre del Cassero, è dedicata al Magnifico Rione di Porta Sant’Angelo. Appena fuori dalla seconda cerchia delle mura urbane, alla sommità d’un colle panoramico come pochi altri, sorge il convento di San Francesco al Monte, più familiarmente noto come Monteripido. Questo luogo speciale sarà il cuore della passeggiata, che durerà circa un’ora, e proietterà i presenti verso la conoscenza del Contado del Rione, obiettivo di prossime uscite. Al termine, tutti si sposteranno alla taverna del Rione dove sarà offerto un buffet. Per informazioni e prenotazioni è necessario contattare il numero: 331 7640250. È richiesto un contributo di 10 euro a persona che sarà utilizzato anche per lasciare un’offerta al convento.

Domenica 5, invece, sarà la volta del Magnifico Rione di Porta Sole che, in collaborazione con l’Associazione Pro Arna, organizza una passeggiata alla scoperta di Civitella d’Arna, con il suo castello, uno dei più antichi dell'Umbria: ritrovo e partenza alle ore 9,00 presso la Chiesa Parrocchiale di Lidarno (Strada Lidarno-Petrignano n. 22). Raggiunta Civitella d’Arna, sosta per una merenda e visita alle monumentali cisterne romane sulle cui mura è fondata la fortezza. Rientro alle 12,30 circa.