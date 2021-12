PERSONAGGI | Letto per voi, il Cammino di Padre Gualtiero Bellucci nel libro di Angelo Valentini

LETTI PER VOI. “Il Cammino di Padre Gualtiero Bellucci” nel libro di Angelo Valentini. Un lavoro (Icona, Città di Castello 2020, pp. 100, euro 15) che mette sotto i riflettori un personaggio di limpida purezza francescana, attraverso le testimonianze di quanti lo hanno conosciuto e amato. Un libro scritto col pennino intinto nella dolcezza della memoria e corroborato da un’amicizia lunga e indefettibile. Angelo si è premurato di mettere insieme un profilo di fra’ Gualtiero attraverso gli scritti di personalità del mondo della religione e della cultura.



Ricambiando post mortem la generosità di Gualtiero che non si sottrasse al dovere di prefazionargli il suo “Un sogno lungo 90 anni”. Chi era Gualtiero? Un sacerdote, ma anche un fabbriciere, come Frate Elia. E ne fece di cose grandi. Pensiamo solo alla restitutio della straordinaria Biblioteca di Monte Ripido. Autore di una ventina di libri di vaglia, eccezionale predicatore. Il libro è bello, accurato e completo. Mi piace ricordare l’intervento del filosofo del cachemire Brunello Cucinelli, il testo scritto in mortem da don Mauro Angelini, quello di don Pierino Gelmini o di Padre Claudio Durighetto, dello stesso Angelo Valentini, di Giovanni Zavarella.

Una sezione iconografica dà conto della vasta rete di amicizie, affetti solidi, attività laiche e religiose. Un libro indispensabile che rende giustizia alla grandezza umana e spirituale di questo umile seguace di Francesco.

UN RICORDO PERSONALE. Se mi è consentita una cartolina personale, ricordo qualche sua omelia nella chiesa di San Donato all’Elce, dove diceva messa ogni tanto. Gualtiero non aveva limiti né misura: sparava ad alzo zero. Tanto che qualche volta ho sentito don Nazareno Bartocci o il suo successore don Angelo Marchesi dirgli “Gualtié, sè matto?”, per la foga o lo sdegno con cui aveva commentato qualche evento disdicevole. Lui se la cavava con una risata disarmante.