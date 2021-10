PerSo Film Festival, tutti i numeri dell'edizione 2021

Dal 5 al 10 ottobre 2021 Perugia ospita la settima edizione del PerSo - Perugia Social Film Festival: raccontare il presente attraverso i linguaggi del cinema del reale. Tra video arte e documentari internazionali, la città aspetta sei giorni di grande cinema con 3 sale cinematografiche del centro coinvolte, 4 categorie di concorso, 6 giorni di proiezioni, 40 titoli in programma, 7 anteprime italiane, eventi speciali e formazione per i cineasti con le masterclass.

Si inizia oggi con Matteo Garrone e Aniello Arena al Cinema Zenith, che aprono gli eventi speciali del PerSo 2021 Sarà “Un'edizione di rinascita e di rilancio – ha spiegato in conferenza stampa Marco Casodi, coordinatore generale Fondazione La Città del Sole Onlus, che co-organizza e ha ideato il Festival - in un contesto, locale e nazionale, dove la cultura e gli eventi come il PerSo che, attraverso il mezzo cinema, analizza dinamiche e linguaggi contemporanei e genera dibattito e riflessioni, spesso non vengono valorizzati adeguatamente, siamo molto contenti di vedere finalmente al nostro fianco la presenza della Film Commission e di aver ricevuto, nei giorni scorsi, vicinanza e rassicurazioni anche da parte della Regione Umbria”.

Alla conferenza sono interventi, infatti, Maria Rosi e Daniele Corvi dell'Umbria Film Commission che hanno testimoniato, proprio con la loro presenza, la vicinanza a questo Festival e hanno espresso la volontà di voler collaborare alla realizzazione dell'8a edizione nel 2022.

Luca Ferretti e Giovanni Piperno sono entrati nel dettaglio del programma, raccontando il grande lavoro di selezione. Come ha spiegato Ferretti: “In questa edizione troviamo opere e linguaggi diversi, che restituiscono il valore attuale e lo stato del cinema del reale. Abbiamo anche un buon mix tra produzioni indipendenti e anche grandi produzioni che hanno scelto Perugia per portare i loro film in concorso”. Piperno ha concluso evidenziando il lavoro di squadra che c'è dietro una manifestazione che lavora quasi un anno per arrivare a questo appuntamento e la grande competenza del pubblico perugino. “Qui – ha spiegato – c'è un pubblico unico, davvero competente e attento. Questo è frutto del lavoro di programmazione che le tre sale del centro fanno durante tutto l'anno. Perugia merita questo Festival e lo dimostra ogni anno”.

Al centro del PerSo 2021 sperimentazione e nuovi linguaggi, attualità e storie che arrivano da lontano, violenza di genere, ambiente e pandemia: il presente con tutte le sue contraddizioni e gli scenari di crisi, ma anche le possibili vie d'uscita, i progetti e le storie edificanti. Proiezioni ad ingresso gratuito nelle tre sale cinematografiche del centro di Perugia e un progetto artistico nel suggestivo Salone Grande del MANU – Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria (Mascarilla 19 – codes of domestic violence); parte del programma del PerSo sarà visibile gratuitamente sulla piattaforma 1895.Cloud. L'appuntamento, luogo di analisi e riflessione sul contemporaneo e sui linguaggi del cinema del reale, propone 4 categorie di concorso, oltre 40 titoli tra cui 7 anteprime italiane in sei giorni di proiezioni. Ma anche proiezioni fuori concorso, masterclass, incontri, le proiezioni nel Carcere di Perugia-Capanne (e un premio assegnato da una giuria di detenuti).

Da segnalare: Giovedi? 7 ottobre, alle ore 16.00, presso l'Universita? per Stranieri di Perugia, ci sarà la presentazione dell'Umbria Film Fund – Bando per il sostegno alle imprese dell’audiovisivo. Interverranno Daniele Corvi e Maria Rosi, Umbria Film Commission. L'evento è promosso dalla Rete dei festival del cinema dell’Umbria.

Umbria in Celluloide: Sono 7 i film umbri in gara nella sezione Umbria in Celluloide. Categoria di concorso dedicata a film a tematica sociale – documentari, di finzione o animazione – di autori umbri, ambientati in Umbria o prodotti in Umbria. Una sezione rivolta a divulgare e incentivare la diffusione dei prodotti cinematografici locali.

I film in gara

La Pancia Verde, di Ferdinando Amato. Il Silenzio del Mondo, di Riccardo Palladino. Nella Direzione di chi Parte, di Patrizio Lombardi. L’Ennesimo Compleanno, di Eleonora Cecconi. 110 Metri ad Ostacoli, di Daniele Giangreco. Ci Sara? Una Volta, di Paolo Geremei. La Manza, di Chiara Ortolani.

Tra i fuori concorso dell'edizione 2021 ci saranno anche le proiezioni dei film d’esordio di Oskar Alegria (The search of Emak Bakia) e di Martina Parenti e Massimo D’Anolfi (I promessi sposi).

Mercoledì 6 ottobre ci sarà la proiezione di Una vita in più, di Elisa Clementelli, Giacomo della Rocca, Giulia Lapenna, Emanuele Mochi, Hleb Papou, Marco Schiavon, Italia, 2020, 24’. Il film è stato realizzato all’interno della Residenza Artistica “Il tempo non è denaro”, un progetto di Fondazione La Città del Sole – Onlus con il sostegno del MIBACT e di SIAE, nell’ambito del programma Per Chi Crea.

Il programma

Venerdì 8 ottobre c'è “Controidentificazione”, la Masterclass di Massimo D'Anolfi e Martina Parenti, condotta da Sergio Sozzo e Aldo Spiniello.

Sabato 9 ottobre la lecture di Luciano Barisone “Il Respiro del documentario”.

Sabato 9 il regista Gianfranco Pannone presenta il suo ultimo libro “E' reale? Guida empatica del cinedocumentarista”, accompagnato da Giovanni Piperno e Luciano Barisone. Il Festival è organizzato dall'Associazione RealMente, in collaborazione con la Fondazione La Città del Sole Onlus. Direzione artistica di Luca Ferretti e Giovanni Piperno.

Domenica 10 ottobre “Buscando a una isla”, Masterclass di Oskar Alegria, condotta da Giacomo Caldarelli.