"Caduceo d'oro", l'Ordine premia i farmacisti che hanno dedicato la loro vita all’esercizio della professione

L’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia celebra la sua giornata più importante con la cerimonia del "Caduceo d'oro". Appuntamento lunedì 6 maggio, a partire dalle ore 18.30, presso il Business Center del Park Hotel in via Volta a Ponte San Giovanni con la seconda edizione del premio dedicato ai farmacisti.

Saranno presenti, oltre ai membri del Consiglio dell’ordine della Provincia di Perugia, Marcello Gemmato, sottosegretario al ministero della Salute, Francesco Zaffini, presidente della Commissione Sanità del Senato, Andrea Mandelli, presidente della Fofi, Marco Cossolo, presidente nazionale di Federfarma, Luigi D’Ambrosio Lettieri, presidente della Fondazione Cannavò, Eugenio Leopardi, presidente di UTIFAR, Luca Coletto, assessore alla Sanità della Regione Umbria, e Vladimiro Grieco, presidente di Fenagifar.

Nel corso dell’evento verranno premiati gli iscritti da 40, 50 ed anche 60 anni che hanno dedicato la loro vita all’esercizio della professione ed alcuni farmacisti che si sono particolarmente distinti nel corso della propria attività. In programma, infine, alcuni premi speciali che verranno svelati solamente durante l’incontro. Momento particolare andrà in scena in occasione della cerimonia del “giuramento del farmacista” che sarà dedicata ai nuovi iscritti.