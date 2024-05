Passignano apre la stagione estiva con la Notte Bianca

Prezzo non disponibile

Passignano inaugura la stagione turistica estiva con la “Notte bianca”.

L’appuntamento, patrocinato dalla locale Amministrazione comunale, è per sabato 1 giugno con un fitto calendario di eventi che dal mattino fino a notte inoltrata regalerà intrattenimento e spettacolo.

Per questa edizione gli organizzatori, l’Associazione Trasimeno Eventi e il Comune di Passignano sul Trasimeno, hanno stilato un programma in cui la musica la fa da padrona, in un crescendo che culminerà con il susseguirsi di due format amati particolarmente da un pubblico giovanile.

A partire dalle ore 22, infatti, e fino quasi all’alba “Savanah” e “Debla On Tour” promettono spettacolo. Al suono delle migliori hit commerciali, reggaeton, trap, italiane ed internazionali, “la folla che balla e canta” sarà accolta tra musica e magia e i presenti potranno scatenarsi godendosi anche un lasershow immersivo (imponenti spari di fiamme calde alternati a scintille, piogge di coriandoli spazzate via da spettacolari esplosioni di geyser Co2 e molto altro ancora).

Se lo spazio musicale prenderà il via nell’“Area del Pidocchietto” a partire dalle 18 con il Dj Set di Denis, già dal mattino presso la Rocca Medievale si potrà ammirare (inaugurazione ore 11.30) una mostra di manifesti cinematografici in collaborazione con il Museo di arte povera e del disco d'epoca, “Castiglione cinema”, RTN Web Radio-TV e la “Pro Loco” di Passignano che mette a disposizione la location.

Mentre la Piazzetta Baldoni, adiacente al Municipio, diventerà la sede della Mostra-mercato “Il lago e oltre”, dell’enoteca del Trasimeno in cui si potranno degustare le migliori bottiglie locali e dell’esposizione di opere degli artisti Fausta Gnavolini, Marinella Busti, Giuliana Baldoni e Massimo Fusconi.

Due le aree dedicate allo “Spazio bambini” e altrettante le presentazioni di volumi durante incontri culturali che vedranno protagonisti Roberto Marchesini che intratterrà il pubblico, già alle 11 presso la Rocca stessa, su “Le vie della psicologia. Storia e tendenze contemporanee” (Sugarco Edizioni); e Riccardo Lestini, direttamente da L’isola del libro, con il suo “Quegli stupidi eroi di provincia” (Les Flaneurs Edizioni) presso il May Fair Bar di via Garibaldi (ore 17.30).

Gli operatori ed esercenti commerciali terranno aperti i propri negozi fino a tarda notte.

Diretta dell’evento sui canali social di RTN WEB Radio TV.