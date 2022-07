Passignano sul Trasimeno, cresce l'attesa per il ritorno del Palio delle Barche. Il sindaco Pasquali: "Città in fibrillazione"

Passignano sul Trasimeno si prepara a vivere l'emozione del Palio delle Barche, con otto giorni di festa da domenica 24 al 31 luglio. “La città è già in fibrillazione e ogni sera, dai vari rioni, si levano cori, balli, suoni di tamburi e bonghi” ha affermato il sindaco Sandro Pasquali presentado il programma della 39esima edizione della manifestazione di rievocazione storica ispirata alla battaglia del 1495 combattuta nel borgo lacustre tra le nobili famiglie perugine dei Baglioni e degli Oddi.

“Finalmente Passignano torna a rivivere queste grandi emozioni – ha ricordato Luca Terradura coordinatore dell’Ente Palio delle barche – C’è già un’aria frizzante in città e ovunque si sente una grande voglia di stare insieme e di tornare a correre il nostro palio”.

La sfida vera e propria tra i quattro rioni cittadini, Centro Storico, Centro Due, Oliveto e San Donato, andrà in scena il 31 luglio e coinvolgerà 252 giovani passignanesi: la gara prevede, infatti, una prima fase in acqua, a bordo delle tradizionali barche del Trasimeno, a cui prendono parte due rematori e una portabandiera per rione; giunti al pontile, prende il via una forsennata corsa barca in spalla tra le ripide e strette vie del centro storico, a cui partecipano sessanta ragazzi per rione; infine, un’ultima parte di nuovo in acqua, fino all’approdo a riva, dove il primo che riesce a inserire la bandiera del proprio rione nella brocca si aggiudica il Palio.

“Il Palio – ha commentato la vicecoordinatrice Marzia Ragnoni – è un grande evento aggregativo che coinvolge centinaia di persone e un grande attrattore turistico. Racchiude in sé non solo momenti di festa e di sport, ma valorizza il territorio offrendo storia, cultura, tradizioni, spettacoli e, non per ultimo, anche i prodotti enogastronomici del Trasimeno che mettiamo in tavola nella nostra taverna medievale aperta ogni sera”.

Il programma prevede il corteo storico in notturna domenica 24, al suggestivo incendio pirotecnico del castello lunedì 25, che ogni anno affascina migliaia di spettatori, a spettacoli di sbandieratori (il 26), di tamburini (il 27) o di fuoco (il 28). Venerdì 29 saranno invece le ragazze dei rioni protagoniste con la rievocazione dell’ottocentesca Corsa delle brocche, alle 22.

Tra le iniziative più particolari in cartellone, domenica 24 avverrà la consegna delle chiavi della città e la presentazione del palio realizzato da Angela Morvillo, mentre lunedì 25 verrà consegnato il premio Perla del Trasimeno al rettore dell’Università degli studi di Perugia Maurizio Oliviero. Ogni giorno, poi, sul lungolago e nei vari angoli del borgo, sono previsti momenti di animazione, giocoleria, mercatini, mostre, pub, musica dal vivo e dj set.

“Il Palio delle barche – ha sottolineato il consigliere regionale Eugenio Rondini – è uno di quei pochi eventi che nonostante questi due anni difficili non si è ridimensionato, ma è anzi tornato più vivo che mai. Rappresenta ormai uno degli eventi più importanti a livello regionale e contribuisce senza dubbio a quel traguardo di un milione di presenze che il Trasimeno vuole raggiungere”.