Passeggiate e buon gusto: prossima meta Trevi, tra il “Sentiero degli Ulivi” e la “Via di San Francesco”

Prezzo € 10 a persona + prevendita (include passeggiata con guida escursionistica, visita in azienda e Merenda nell’Oliveto di Villa Fabri) - per i bambini fino a 10 anni di età è € 5

“Passeggiate & buon gusto. Tra borghi, ulivi e fattorie”

un programma di esperienze tra natura, cultura ed enogastronomia in Umbria



Sabato 19 giugno a Trevi (Pg), una passeggiata tra il “Sentiero degli Ulivi” e la “Via di San Francesco”, che si chiuderà con la “Merenda nell’oliveta” di Villa Fabri



Un nuovo appuntamento con “Passeggiate & buon gusto. Tra borghi, ulivi e fattorie”, il format di esperienze di oleoturismo, tra natura, cultura ed enogastronomia proposto dalla Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria. In questa occasione, la quinta dall'inizio dell'esperienza, è proposta una passeggiata non distante dal centro storico di Trevi (PG), con partenza dal Parco di Villa Fabri, dove a seguire si terrà l’evento “Merenda nell’Oliveta” organizzato dall’Associazione nazionale Città dell’Olio in collaborazione con il Comune di Trevi.

È proprio dal giardino superiore di Villa Fabri che sabato 19 giugno alle ore 16.00, partirà una passeggiata ad anello condotta da una guida escursionistica de “I Tuoi Cammini” che prevede la visita all’Antico Frantoio Zappelli e terminerà a Villa Fabri con la “Merenda nell’Oliveta”. Ai partecipanti verranno infatti distribuiti dei cestini-merenda con salumi e formaggi del territorio e da bere i bianchi umbri: Grechetto e Trebbiano Spoletino; il cestino conterrà poi un omaggio di olio e.v.o. di Trevi da degustare, volendo, sul grande prato di Villa Fabri, accompagnati dalla musica itinerante Folk&Blues di “Little Blue Slim & Sandro Paradisi” con Mauro Magrini alla chitarra, armonica e voce; e Sandro Paradisi alla fisarmonica.



La passeggiata di sabato 19 giugno

Quella di sabato 19 giugno è un’escursione semplice, ma suggestiva in uno degli uliveti più suggestivi d’Italia. Il percorso si dipana su due rinomati itinerari umbri: il “Sentiero degli Ulivi” nel mezzo della Fascia Olivata, paesaggio unico al mondo riconosciuto patrimonio FAO; e la “Via di San Francesco”. Si cammina per un tratto lungo l’Acquedotto medievale di Trevi, visibile in dei punti a causa di alcuni crolli, per arrivare poi a metà percorso presso l’Antico Frantoio Zappelli, un’azienda agricola di produzione di olio biologico; qui oltre ad una visita dell’antico frantoio, si terrà una degustazione del loro eccellente prodotto. Sulla via del ritorno invece solcheremo i passi della “Via di San Francesco” che attraverso strade campestri con viste a dir poco suggestive del borgo, tra gli uliveti e gli intricati, quanto pittoreschi, vicoli del centro storico, ci porterà al punto di partenza. Il luogo della degustazione di olio e.v.o.: Azienda Agricola Zappelli Cardarelli.