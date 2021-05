“Passeggiate & buon gusto. Borghi, ulivi e fattorie”, una proposta per un oleoturismo stabile e di qualità

Un calendario di esperienze tra natura, cultura ed enogastronomia in Umbria siglato a Trevi promosso dalle associazioni legate al turismo dell'olio in Umbria

Lunedì 3 maggio, nel giardino di Villa Fabri a Trevi, è stato siglato il protocollo d’intesa per il progetto “Passeggiate & buon gusto. Borghi, ulivi e fattorie”, in sinergia tra la Strada dell’olio e.v.o. Dop Umbria e le associazioni “L’Olivo e la Ginestra” e “I Tuoi cammini”.



Il progetto ha l'intento di creare un calendario di passeggiate accompagnate da guide ambientalistiche ed escursionistiche che portino i visitatori alla scoperta dei borghi umbri ad alta vocazione olivicola, tra gli ulivi e nelle aziende agricole e frantoi associati alla Strada dell’olio e.v.o. Dop Umbria, luoghi in cui poter fare degustazioni di olio e.v.o. in abbinamento agli altri prodotti di eccellenza locali ed esperienze dirette nei luoghi di produzione.



La Strada dell’olio e.v.o. Dop Umbria, al fine di ampliare l’offerta oleoturistica dell’Umbria e mettere a sistema le esperienze di attività all’aria aperta, consolidate in occasione di eventi come Frantoi Aperti in Umbria, ha deciso, con il supporto tecnico di due associazioni che già operano nel mondo del viaggiare lento e all’aria aperta, di dare vita ad una proposta stabile di turismo di qualità ed esperienziale che faccia conoscere le bellezze dell’Umbria minore, le sue peculiarità paesaggistiche e produttive.

Un'offerta tursitica stabile e di qualità

“La collaborazione con le associazioni escursionistiche del territorio – ha commentato Paolo Morbidoni, Presidente della Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria – ha l’obiettivo di costruire un’offerta stabile durante l’anno, che valorizzi i percorsi lenti, i luoghi straordinari dell’Umbria che possono essere raggiunti camminando, la rete sentieristica e le eccellenze agroalimentari che si incontrano lungo gli itinerari proposti. Questo è l’obiettivo del protocollo d’intesa che oggi stipuliamo e che vedrà nei prossimi mesi una programmazione continuativa di attività volte a valorizzare l’aspetto ambientale, culturale turistico ed enogastronomico di questa regione. L’Olivo e la Ginestra e I tuoi Cammini sono le prime due associazioni che hanno accolto la nostra proposta e con loro cominceremo a sviluppare questo progetto che vedrà poi l’ampliarsi dell’offerta di itinerari percorribili non soltanto a piedi.”



La nuova Associazione “I Tuoi Cammini”



L’Associazione “I Tuoi Cammini” è stata costituita a novembre del 2020, è un’associazione ricreativa culturale no profit, con sede in Assisi. Si occupa di organizzare escursioni e cammini cercando di essere un punto di riferimento per tutti coloro che hanno la passione del cammino per trascorrere il tempo libero in modo naturale e in armonia con sé stessi e l’ambiente. I Tuoi Cammini propone escursioni per piccoli gruppi cercando di collaborare con strutture ed eventi che insistono nel territorio regionale.





L'Associazione L’Olivo e la Ginestra

L’Olivo e la Ginestra è un’associazione culturale nata nel 2013, con l’obiettivo di organizzare escursioni a piedi nell'area territoriale del Trasimeno e della Media Valle del Tevere. Ad oggi, l’associazione è impegnata nella promozione e valorizzazione del territorio regionale, delle tradizioni e ricchezze, il vivere lento, il camminare, i rapporti di prossimità tra le persone come unici modi per promuovere e sviluppare un nuovo e più sano rapporto tra le persone e l’ambiente. Molteplici sono le iniziative che hanno saputo coinvolgere cittadini, turisti ed appassionati di trekking (Aspettando le ginestre, Trekking delle ginestre, tramonti d'estate, Camminate con gusto e Sentieri d'Autunno) e in cui il paesaggio, la conoscenza del territorio, la visita delle aziende agricole e dei borghi sono state il centro motore delle esperienze di cammino proposte.