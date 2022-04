Pasquetta con il FAI, al Bosco di San Francesco una giornata speciale tra musica, botanica e picnic

Una Pasquetta speciale per gli amanti della natura: picnic in giardini monumentali e parchi storici accompagnati da cestini con prodotti locali primaverili, giochi campestri e “caccia alle uova”, speciali visite, passeggiate ed escursioni guidate. Queste le proposte del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano per Pasqua e Pasquetta 2022 in alcuni suoi Beni, da nord a sud della Penisola. Un’occasione per trascorrere le giornate di festa all’aria aperta, a contatto con la natura e con l’arte, alla scoperta di luoghi unici che rendono speciali i momenti di svago.

In Umbria il Lunedì dell’Angelo al Bosco di San Francesco ad Assisi (PG) sarà una celebrazione della bella stagione e della rinascita della natura: alle ore 10.30 partirà dall'ingresso situato sulla Piazza della Basilica Superiore una caccia al tesoro botanica per grandi e bambini, in compagnia della naturalista Chiara Proietti, mentre alle 12.30 le musiche e le danze di primavera nel giardino del Complesso benedettino di Santa Croce, a cura de I Trobadores, accompagneranno e allieteranno il pubblico. L'area attrezzata e i prati limitrofi saranno a disposizione per picnic all’aria aperta.