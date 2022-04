Pasqua a Deruta, il Museo della Ceramica apre le porte per due eventi gratuiti

Anche nella cittadina umbra di Deruta le giornate di Pasqua e Pasquetta offriranno alcune possibilità di svago e divertimento per grandi e piccoli, all'insegna della creatività e, immancabilmente, dell'arte ceramica.

Sono in programma infatti due giorni al Museo per riscoprirne le bellezze e per celebrare la Pasqua con l’arte: dopo il successo della scorsa domenica con “Aspettando la Pasqua, caccia alle uova e laboratorio creativo”, ora è la volta di “Due capolavori in uno: Zipirovic e Raffaello”, focus gratuiti, domenica 17 alle ore 16.00, compresi nel biglietto di ingresso, della durata di 20 minuti.

Lunedì 18, alle ore 11.00, invece, “La passione di Cristo, un percorso tra le opere della Pinacoteca”, sempre focus gratuiti, compresi nel biglietto di ingresso della durata di 20 minuti.

“L’evento fa parte di quel progetto – commenta il sindaco Michele Toniaccini – di integrazione e dialogo fra Museo e territorio. Abbiamo pensato a degli eventi che possano essere funzionali ai cittadini derutesi e, contemporaneamente, ai turisti che saranno presenti nel nostro borgo”.