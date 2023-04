Pasqua con i sapori e i colori delle Terre del Sagrantino, appuntamento a Montefalco

Torna Sapori e colori delle terre del Sagrantino. L'evento è in programma dal 7 al 10 aprile, e si presenta con un programma ricco di esperienze da fare a Montefalco, uno dei borghi più belli d’Italia con i suoi panorami mozzafiato e le grandi eccellenze enogastronomiche del territorio. Spazio, dunque, alla consueta Mostra Mercato dei prodotti tipici e dell’artigianato locale ‘Terre del Sagrantino’ nel salone espositivo e nel Chiostro del Complesso di Sant’Agostino, per promuovere le eccellenze agroalimentari ed artigianali del territorio, quindi olio, formaggi, salumi, ceramiche e tessuti. La mostra, ad ingresso libero, sarà inaugurata sabato 8 alle 11.30 al Salone espositivo e rimarrà aperta tutti i giorni fino alle 19.

Lunedì 10 aprile, all’interno della mostra, il Consorzio Tutela Vini Montefalco cura il prestigioso Banco d’assaggio del Montefalco Sagrantino Docg e altri vini del territorio, mentre è a cura dell’associazione La Strada del Sagrantino una degustazione guidata alla scoperta dei vini Doc e Docg, sabato 8 alle 17, dove il Sagrantino Passito ricopre il ruolo di protagonista in abbinamento a prodotti tipici provenienti dalle Terre del Sagrantino, il tutto all’insegna della secolare tradizione pasquale.

“Una Pasqua ricca di appuntamenti – commenta Daniela Settimi, vice sindaco del Comune di Montefalco – dedicati alla tradizione culinaria del territorio con la degustazione guidata cibo/vino, e tante iniziative legate a cultura e musica oltre ad appuntamenti folkloristici come ‘La Ciuccetta’, la ‘Colazione tipica pasquale” e lo spettacolo itinerante del Gruppo storico Sbandieratori e musici della Città di Montefalco. Si comincia al museo di San Francesco con l’apertura della mostra ‘Dal buio alla luce’ di Maria Mosconi, venerdì 7 aprile alle 17. Nella giornata di sabato 8, poi, Piazza del Comune ospiterà la mostra mercato ‘Arti e mestieri’ a cura dell’associazione L’hobbista. Alle 17.45 si svolgerà il concerto ‘Opera nell’aria’ con la strepitosa voce del Maestro Davide Rocca. Il giorno di Pasqua, poi, è previsto alle 15.30 lo spettacolo del gruppo Storico Sbandieratori e musici città di Montefalco per le vie del centro storico e alle 18 l’evento al Museo ‘Perugino a Montefalco’, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte del Perugino”.

Il Lunedì di Pasquetta, infine, alle 11 in piazza del Comune appuntamento con la tradizionale colazione di Pasqua umbra, a base di torta al formaggio, salame e tanto buon vino. L’evento, curato e organizzato dal Gruppo storico Città di Montefalco e dalla Proloco, prevede la colazione e l’apertura delle iscrizioni per la Gara della ciuccetta che si svolgerà a partire dalle 15 in Piazza del Comune. Alle 16.30 al Museo di Montefalco sarà, poi, possibile assistere alla visita guidata “Il Sagrantino di Montefalco”.