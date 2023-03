Pasqua, a Collestrada una festa tutta al cioccolato tra Willy Wonka e fontane golose

Prezzo non disponibile

Il Centro Commerciale Collestrada si prepara a far vivere ai propri clienti una Pasqua da Oscar. Dal 2 all’8 aprile i bambini saranno immersi in una magica ambientazione che richiama la “Fabbrica del Cioccolato di Willy Wonka” del famoso film di Tim Barton.

Esperti animatori condurranno i più piccoli nel fantastico viaggio al centro del cioccolato: un itinerario ricco di emozioni e divertimento che potrà essere reso

indelebile da fantastiche foto.

La magia dell’evento non finisce qui: una favolosa fontana di cioccolato permetteràa tutti i clienti del centro commerciale di deliziare il proprio palato gratuitamente.

Non poteva mancare l’iniziativa commerciale dedicata ai clienti di Collestrada: dal 5 all’8 aprile tutti coloro che presenteranno uno scontrino di almeno 25* euro di qualsiasi punto vendita del centro commerciale, potranno giocare con il Plinko, presente all’interno dell’allestimento, e vincere colombe, uova di Pasqua o le immancabili gift card.Il Centro Commerciale Collestrada ancora una volta regalerà ai propri clienti un momento magico, che rende sempre di più lo shopping un’esperienza memorabile.