Pasolini-Moravia. Fu amicizia vera, non senza divergenze. Ne parla Simone Casini per Prospettiva Pasolini. Prova provata di come l’alleanza culturale Comune-Università sia foriera di esiti di rango. Tanto che l’assessore alla cultura, Leonardo Varasano, gongola fra i due Dioscuri Carlo Pulsoni e Simone Casini, demiurghi delle iniziative pasoliniane che punteggiano (tra mostre, conferenze… e non solo) il centenario dalla nascita del poeta di Casarsa. Li chiama, motivatamente, “anima” delle iniziative sinergiche del Comune e dello Studium perugini.

Casini svolge il tema rilevando come si sia trattato di un’amicizia che colpisce anche sul piano umano, tanto da aver fatto rilevare ad Enzo Siciliano che si trattava di un “sodalizio singolare” di due autori, distanti dalle due ‘chiese’ (comunista e cattolica), ma accomunati dalla critica efficace alla società italiana con le armi della letteratura

Diversi eppure complementari, i due intellettuali si erano conosciuti a Roma nel 1953. Nel 1955 Moravia aveva voluto ospitare dentro Nuovi Argomenti la poesia de “Le ceneri di Gramsci”.

Dal canto suo, Pasolini aveva dedicato a Moravia il suo “Passione e ideologia” del 1960.

Nel 1961 il viaggio in India (con Elsa Morante, prima moglie di Moravia) e nel 1963 in Africa (con Dacia Maraini) e poi tante altre escursioni in quel Terzo Mondo ancora visto come àncora di salvezza, ultima spes. Quell’Africa che – come scrive Maraini in “Caro Pierpaolo” – oggi non esiste più. Per gli inevitabili mutamenti sul piano storico, politico e antropologico.

Poi il Sessantotto e la diversa collocazione dei due scrittori. Moravia empatico nella contemporaneità e Pasolini che si schiera dalla parte dei poliziotti, figli dei poveri.

Questo e tanto altro nell’appassionata diegesi di Simone Casini. Proponendo anche interessanti immagini che raccontano quel rapporto.