Parole a Braccio-Off, nuovo appuntamento alla Stranieri: ospite Davide Avolio

Il 5 aprile, dalle 16 all'Aula Magna dell'Universita per Stranieri di Perugia, il secondo appuntamento di "Parole a Braccio - Off": ciclo di eventi letterari di avvicinamento al Festival e Premio letterario nazionale "Parole a Braccio", organizzato dal Rotary Club Fortebraccio Montone.

Il giovane poeta e divulgatore Davide Avolio, volto noto dei social, presenterà il suo libro “La Mano” in dialogo con il poeta e docente Daniele Piccini (ordinario di Filologia della letteratura italiana presso l’Università per Stranieri).

L’evento proseguirà con un ‘aperitivo poetico’ e il firmacopie nella terrazza panoramica di Palazzo Gallenga.

I fondi raccolti saranno destinati ad una doonazione all’Università per Stranieri volta a sostenere attività ed eventi in memoria di Monia Andreani, filosofa dell’inclusione e docente prematuramente scomparsa dell’Ateneo, che ha coniugato ricerca e attivismo sul tema dei diritti delle donne e dei marginalizzati.



L’evento, aperto a tutta cittadinanza, è organizzato in collaborazione con l’Università per Stranieri e la rappresentanza studentesca dell’Università.

Il contributo di partecipazione è di 15.00 euro ed è possibile prenotarsi compilando il seguente form https://docs.google.com/forms/d/10Lh4fY8URKulXvcCLhj-c_rnTS5NWnQDyetZsVYQYMI/edit