"Parlare di ruralità e prodotti" un webinar targato UNESCO dalla Riserva della Biosfera del Monte Peglia

Una serie di eventi online dedicati alle strategie per il turismo delle aree rurali e per la scuola all'indomani del Covid patrocinato dall'Unesco con esperti e relatori dall'Umbria

La Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia è stata scelta per partecipare ad un importante cilco di seminari sui temi delle strategie per il turismo delle aree rurali e per la scuola all'indomani del Covid. A promuovere l'iniziativa è la Sede Unesco di Venezia.

“L' UNESCO, Regional Bureau for Science and Culture in Europe, Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa, con sede a Venezia è l’unico ufficio territoriale dell’UNESCO in Italia e l’unica sede UNESCO con mandato specifico sulla regione europea e promuove la cooperazione scientifica e culturale - spiega l’avvocato Francesco Paola, Presidente della Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia -. Abbiamo avuto l'onore della presenza della Direttrice della Sede Unesco di Venezia Signora Ana Massot Thompson Flores e del Dottor Jonathan Baker Capo Unità Scienze come si ricorderà in occasione di un convegno pubblico molto importante sui sistemi di governance innovativi e Leonardo da Vinci, tenuto nel luglio 2019 a Orvieto con vari prestigiosi interventi e tra essi quelli dei Vertici dell'Arma dei Carabinieri forestali. Ancora di recente, la Direttrice è intervenuta il sedici dicembre 2020 in occasione del Quinto Anniversario dell'Accordo sul Clima di Parigi celebrato dalla Riserva Mondiale con la presenza di Sua Eccellenza Christian Masset Ambasciatore di Francia. Ringrazio dunque della attenzione alla qualità del nostro messaggio e ai modelli sperimentali che stiamo cercando di attuare"

Per partecipare al webinar, la Riserva Mondiale dell’Umbria ha designato per la parte che concerne “Parlare di ruralità e prodotti” la dottoressa Chiara Comparozzi, esperta e studiosa di queste tematiche; per “Parlare di scuola” ci sarà il professor Paolo Fatiganti Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Allerona, che include vari Comuni del territorio della Riserva e limitrofi. Il Professor Fatiganti è anche Referente per il progetto di ampliamento promosso dalla Riserva Mondiale alla zona forestata limitrofa di Allerona.

“Siamo molto contenti di potere dare il nostro apporto di idee a questo importante Seminario promosso dopo accurati questionari dalla Sede dell’Unesco di Venezia attraverso assai qualificati professionisti” dichiara l’avvocato Francesco Paola.

Il calendario degli appuntamenti

L'8 Aprile si terrà il primo appuntamento dal titolo "Parlare di ruralità e prodotti": l’evento è aperto a tutti e si terrà online sulla piattaforma GoToWebinar dalle 16:00 alle 18:00. Per ricevere il collegamento di partecipazione è necessario iscriversi a questo link: https://bit.ly/PArlaRE-di-ruralita

Il ciclo di webinar seguirà con altri due incontri online nei giovedì:

15 aprile 2021 ParlaRE di scuola: https://bit.ly/PArlare-di-scuola

22 aprile ParlaRE di turismo: https://bit.ly/PArlaRE-di-turismo