Parco Sant’Angelo di Perugia, al via il cartellone degli eventi estivi

Sono già passati 5 anni dal primo evento culturale di “Ya Basta! Perugia” al Parco Sant’Angelo. Il rilancio ideato dall’associazione operante del quartiere di Corso Garibaldi era stato chiamato “Re Take Parco Sant’Angelo” proprio per riuscire a sensibilizzare la cittadinanza a riappropriarsi dell’area verde del Borgo d’Oro nel cuore del centro storico perugino attraverso la gestione condivisa del bene comune.

Dal 2019 l’associazione “Ya Basta! Perugia” attraverso il progetto innovativo “T.Urb.Azioni – Azioni Urbane con il turbo” ha infatti lanciato un percorso dal basso per la rigenerazione urbana del parco e del borgo: ha organizzato workshop con l’Università di Perugia alla biblioteca di San Matteo degli Armeni e laboratori con gli esperti dell’associazione Labsus - laboratorio di sussidiarietà per creare un patto di collaborazione attraverso lo strumento dell’amministrazione condivisa.

L’associazione non si è mai fermata e, nonostante la pandemia, ha continuato a progettare e organizzare laboratori ed eventi, come gli incontri di rigenerazione urbana, il cinema all’aperto, performance artistiche, concerti e spettacoli teatrali.

Nel dicembre 2021 è stata inaugurata l’Oasi Urbana della Biodiversità al Parco Sant’Angelo, che fa parte dei 10 parchi scelti dal progetto nazionale del consorzio delle Coop, rendendo molto più praticabile il percorso didattico grazie a 4 terrazzamenti su una superficie di 400 metri quadri. In quest’oasi sono state preservate le piante officinali già presenti e sono state inserite altre piante mellifere utili all’impollinazione. Nell’oasi urbana è stato inserito un bee hotel, un rifugio per api solitarie, delle piante da frutto, un nuovo tavolo da pic nic e un nuovo gioco per bambini.

Oltre al parco, l’associazione “Ya Basta! Perugia” ha anche riqualificato la Sala Miliocchi, luogo storico dell’associazionismo nella città, dando un tocco di colore con dei bellissimi Murales e creando una nuova illuminazione per far risaltare al meglio l’intera Sala, dove è sempre attiva anche la “Spesa solidale”.

Con l’arrivo della bella stagione quindi, al Parco Sant’Angelo (oltre che sempre alla Sala Miliocchi di Corso Garibaldi) già dal mese di maggio sono così ripartite le attività dell’associazione, come la passeggiata alla scoperta del verde urbano con Piedibus e le giornate dedicate alla pulizia del parco, ma anche laboratori all’interno del progetto regionale “C.A.S.A – Cultura, Arte, Sport, Ambiente – per l’inclusione sociale”, tra giardinaggio, murales, mondo delle api e merende condivise.

Con l’arrivo di giugno ora l’associazione presenta il nuovo calendario degli eventi estivi che avranno come scenario soprattutto la suggestiva arena naturale di Parco Sant’Angelo, tutti ad ingresso gratuito.

Venerdì 16 giugno (prima replica alle 18.30, seconda alle 21.15), all’interno del progetto “C.A.S.A. – Cultura, Arte, Sport, Ambiente per l’inclusione” verrà proposto lo spettacolo “Strudel” inserito all’interno del cartellone di “Umbria Factory Off” la rassegna dedicata ai processi di creazione contemporanea curata dallo Spazio ZUT! di Foligno. Lo spettacolo, della compagnia circense Buling Circus, è come uno strudel semplice da vedere, esteticamente povero ma ricco di sorprese che nascono da una tradizione circense e teatrale. Un mix di tecniche teatrali tra le quali, clownerie, teatro di gesto, improvvisazione e tecniche di circo, come acrobatica, equilibrismi e giocoleria con clave, palline ed antipodismo.

Il 15 luglio (dalle ore 18 alle 24), in programma “Totem: Falegnameria Marri Live Release party Trenta giorni". Totem è un format creato da Todo Modo Sound System e la band Falegnameria Marri con l'intento di portare la musica folk live e dj set che spaziano dalla dub alla musica sudamericana. Questa edizione avrà il piacere di ospitare una delle band perugine più promettenti e numerose. Presenteranno il singolo "Trenta giorni" che anticipa il loro nuovo album che uscirà in autunno. Falegnameria Marri e Todo Modo Sound System creeranno un'atmosfera di gioia, festa ma allo stesso tempo familiare.

Il 26 luglio (dalle ore 18 alle 24) una serata in onore della musica messicana con il live di una band d'eccezione: i Chapulines porteranno all'arena del Parco Sant'Angelo i suoni tradizionali messicani, i groove caraibici e un pizzico di rumba spagnola. Dalle 18 selezione a cura di Todo Modo Sound System.

Il 29 luglio (dalle ore 18 alle 24) spazio al collettivo "Only Funk" che raggruppa i migliori giovani musicisti del territorio per dare vita ad una spettacolare serata all'insegna del funk, jazz fusion, neo soul e improvvisazione. Questo format è stato portato avanti ogni mercoledì al Marla di Perugia riscontrando un feedback positivo. La serata verrà amplificata da Todo Modo Sound System che, oltre alla riproduzione sonora, curerà luci e scenica.

Il 4 agosto (dalle ore 18 alle 24) spazio agli One Eat One, prima band inclusiva di musica elettronica al mondo. Durante il loro vasto tour estivo, la band livornese fa tappa al Parco Sant'Angelo portando una fusione di una componente elettronica e una componente di live band che si intrecciano tra reef di chitarra e ritmiche minimal mai trascurando la parte melodica. Le entità si fondono come si fonde la parte con disabilità e la parte senza disabilità diventando un tutt'uno unico nel suo genere. Todo Modo Sound System si occuperà dell'amplificazione e scenografia luci.

Il 26 agosto (dalle ore 18 alle 24) sarà la volta del Todo Modo's Vibe, evento gestito completamente da Todo Modo sound system. Oltre all'impianto audio e gestione luci, i ragazzi del sound animeranno la serata con dj set dub, live di Ugolatalp e produzioni originali.

Finale con la due giorni, 1-2 settembre, di Base Camp Festival, evento del progetto “C.A.S.A. cultura, arte, sport, ambiente per l'inclusione” finanziato dalla Regione Umbria. Astra aps, Amleto in Viaggio, Tartaruga Xyz, Senza Monete, Zoe Aps, Wild Umbria e Ya Basta! Perugia animeranno le giornate del Parco Sant'Angelo con iniziative legate alle varie attività svolte nel progetto: dal teatro, allo sport per disabili, alle passeggiate ecologiche all'interno del parco fino ad arrivare alla musica live della sera. Una due giorni che vuole togliere tutte le barriere sociali e fisiche e celebrare il senso di unione e divertimento.