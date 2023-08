Parco di Colfiorito, iniziative con Lipu Umbria

Lipu Umbria organizza sabato 12 agosto a Colfiorito due iniziative per la sensibilizzazione della popolazione verso la natura e l’ambiente. L’attività si svolge in collaborazione con il servizio Parco di Colfiorito, patrocinata dal Comune di Foligno.

Alfiero Pepponi - consigliere nazionale della Lipu nonché coordinatore regionale per l’Umbria - al mattino sarà la guida in un’escursione accessibile a tutti, con partenza alle 9 dalla sede del Parco Regionale di Colfiorito alla scoperta degli Altopiani Plestini con la possibilità di momenti di riflessione e discussione. Il pomeriggio, alle 17,30 (l’appuntamento è sempre nella sede del Parco di Colfiorito in via della Rinascita), per parlare di come è cambiato l’habitat degli Altopiani Plestini e quale è lo stato della sua biodiversità, il tutto per andare alla scoperta della particolarissima ecologia del basettino. L’attività del pomeriggio sarà arricchita ed accompagnata da immagini e filmati di questo piccolo “amico” alato. Saranno proposte riflessioni su tematiche scientifico-divulgative finalizzate a non dimenticare l’importanza della tutela e della conservazione della biodiversità. La giornata, pertanto, vuole essere un’occasione per riflettere sull’ambiente naturale che è da sempre messo a dura prova, fino al punto in cui oggi si sono determinate le condizioni che prospettano un difficile ritorno all’equilibrio di rigenerazione di quanto utilizzato. Sarà inoltre lo spunto per raccontare, attraverso gli animali, un territorio ancora ricco di biodiversità ma sempre più minato da pericoli, dove l’obiettivo futuro sarà quello di mantenere un equilibrio il più possibile naturale, per conservare e tutelare le sue caratteristiche distintive. Per info e prenotazioni si può contattare il numero 3383560692 oppure umbria@lipu.it

Le attività rientrano nell’ambito delle iniziative proposte dal Parco di Colfiorito in occasione della 44/a edizione della mostra mercato e sagra della patata rossa della montagna umbro-marchigiana

Sabato 12 Agosto

Ore 9 “Conosci il tuo Territorio” Passeggiata alla scoperta degli Altopiani. Ritrovo InfoPoint turistico (Via della Rinascita - ex Casermette) Attività a cura di Lipu Umbria OdV – Info: 347.6447163 umbria@lipu.it

Ore 17,30 “Il Basettino: un esempio di adattamento ai cambiamenti climatici” Proiezione di immagini e video di questo piccolo “amico” alato. Aula sede del Parco (ex Casermette) Attività a cura di Lipu Umbria OdV – Info: 347.6447163 umbria@lipu.it

Domenica 13 Agosto

Ore 9 e ore 18 “Parco Aperto” Passeggiata guidata nel Parco – Ritrovo Infopoint turistico (Via della Rinascita - ex Casermette) Attività a cura del Parco di Colfiorito Prenotazione obbligatoria 0742.681011 parco.colfiorito@comune.foligno.pg.it

Lunedì 14 Agosto

Ore 18 “Parole in Volo” Laboratorio creativo per bambini e genitori (età consigliata 6-12 anni). Vanno portati tappetino o copertina per sedersi a terra. Attività a cura di Armonia Cosmica Aps. Prenotazione obbligatoria: 0742.681011 parco.colfiorito@comune.foligno.pg.it